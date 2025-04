Geen INTRO Festival in Den Bosch dit jaar, Avans zoekt naar alternatief

Beeld gemaakt bij het INTRO Festival in Den Bosch

Het INTRO Festival in Den Bosch gaat dit jaar niet door. Mede door een te lage opkomst van bezoekers, een samenwerkingspartner die zich terugtrekt en de aangekondigde bezuinigingen vanuit de overheid is het voor het financieel verantwoordelijke Avans niet meer te doen om het evenement te organiseren. Dat laat de hogeschool weten.



Avans zegt dat de INTRO Festivals al jaren onder druk staan en dat er ieder jaar rode cijfers worden gedraaid. Daarvoor worden meerdere oorzaken genoemd, waaronder de gestegen facilitaire kosten na de coronapandemie en het vervallen van de NPO-gelden. ‘’Avans heeft aangegeven niet meer alleen risicodragend te willen zijn bij eventuele verliezen. Ook voor Avans geldt dat we dat simpelweg niet meer financieel kunnen dragen’’, staat in een mail van de hogeschool.

Grote spijt

De samenwerkingspartner waarmee Avans in gesprek was om het festival op 11 september te organiseren, trok zich terug. Daardoor kan de hogeschool de kosten niet delen, wat zou leiden tot een begrotingsoverschrijding. ‘’Hierdoor hebben we in overleg met het college van bestuur met grote spijt moeten besluiten dat het INTRO Festival in Den Bosch dit jaar niet kan doorgaan in de vorm die we voor ogen hadden.’’



De hogeschool gaat in gesprek met andere onderwijsinstellingen in Den Bosch om te kijken naar een alternatief voor het festival dat de laatste jaren plaatsvond bij De Vliert.

Wel INTRO Festival in Breda

Het INTRO Festival in Breda, dat op 4 september plaatsvindt, gaat wel door. Daarover deelt de hogeschool binnenkort meer informatie.