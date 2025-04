Gluren bij de buren: zo blokkeer je een snelweg en heb je supplementen nodig voor een summerbody?

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.

Trajectum – Hogeschool Utrecht

Hoe blokkeer je een snelweg? En hoe breng je klimaatrechtvaardigheid onder de aandacht? Studenten van de minor Staat van de Wereld aan de HU leerden het tijdens een spoedcursus activisme. Milieudefensie en Extinction Rebellion (XR) gaven workshops tijdens een themadag over actievoeren. Trajectum was erbij en maakte een reportage.

HvanA – Hogeschool van Amsterdam

Studenten gebruiken steeds meer supplementen zoals eiwitpoeder, creatine en pre-workouts. Is dat nou echt nodig voor een summerbody? HvanA sprak op de Sportcampus met Janine Reitsema, docent Voeding en Diëtetiek en studenten.

Delta – Tu Delft

Delta-hoofdredacteur Saskia Bongers maakt kans op een Tegel, dat is een prijs die jaarlijks wordt toegekeerd aan de makers van de beste journalistieke producties van het voorgaande jaar. Bongers’ onderzoeksverhaal over de zwijgplicht bij het Innovation & Impact Centre (I&IC) van de TU Delft is genomineerd in de categorie ‘Regionaal/lokaal’. In een artikel op Delta noemt ze het een eer. “De steun en erkenning van vakgenoten doen goed. Niet alleen mij persoonlijk, maar ze helpen ook om Delta’s positie te verstevigen. De nominatie onderstreept de waarde van journalistiek in het hoger onderwijs. 28 april worden de Tegels uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

SaxNow – Saxion

Pabostudenten Kyra van Ginkel en Nienke Rooks organiseren de Dutch Chat Club. Dat zijn wekelijkse bijeenkomsten waar internationale studenten en docenten oefenen met de Nederlandse taal. Een ander doel is om internationale studenten te stimuleren na hun studie in Nederland te blijven werken, vertelden zij aan SaxNow.