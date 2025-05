In memoriam: Tycho Reijnders

Tycho Reijnders

Namens alle medewerkers van de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap:



Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze student Tycho Reijnders op maandag 28 april.

Tycho begon in 2022 met zijn studie International Business in ‘s-Hertogenbosch en behaalde op bewonderenswaardige wijze zijn propedeuse, ondanks de zware behandelingen die hij onderging in zijn strijd tegen kanker. Zijn doorzettingsvermogen en levenslust waren indrukwekkend en inspirerend.

Tycho hield van het leven en had nog zoveel plannen en dromen. Het leven heeft jammer genoeg anders beslist en dat stemt ons diep bedroefd.

We leven mee met zijn familie, vrienden en studiegenoten.