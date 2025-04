INTRO Festival Breda verhuist naar Stadspark Valkenberg en gaat samen met Breda Barst

Beeld van het INTRO Festival Breda in 2023

Een nieuwe locatie voor het INTRO Festival in Breda. Niet op het Chasséveld, maar in stadspark Valkenberg kunnen Bredase studenten dit jaar op 4 september een feestje vieren. Het festival bundelt de krachten met evenement Breda Barst, dat de twee dagen erna plaatsvindt op dezelfde locatie.

Beide festivals kenden de laatste jaren financiële uitdagingen kenden, aldus het gezamenlijke persbericht. Het samengaan is een manier om de evenementen duurzamer en effectiever te organiseren. Zo kunnen ze gebruikmaken van dezelfde middelen en faciliteiten.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om de logistieke processen te optimaliseren. Aangezien beide festivals niet commercieel zijn, maakt deze krachtenbundeling het financieel aantrekkelijker. We zijn enthousiast om samen met Breda Barst een solide basis te leggen voor onze toekomstige evenementen”, zegt Ruud Walenberg, Avansmedewerker en organisator van het INTRO Festival in het persbericht.



Groener en duurzamer

Jurgen Blommaert, voorzitter van Breda Barst, is ook blij met het samengaan van de twee evenementen. “Het was eigenlijk van de gekke dat we voorheen zo kort na elkaar twee festivals opbouwden in Breda. Opgeteld zijn dat best veel vrachtritten, denk aan podia, hekwerk, tenten en bars. Deze samenwerking is een uitgesproken kans om beide festivals groener en duurzamer te maken. Vrachtauto’s hoeven nu maar één keer op en neer te rijden en dat scheelt een boel CO₂-uitstoot.”

Vorige week maakte Avans bekend dat het INTRO Festival in Den Bosch dit jaar niet doorgaat. Door gestegen kosten was het voor de hogeschool niet mogelijk het evenement te organiseren.