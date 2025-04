Kabinet wil weer vaker tijdelijk contract voor studenten

Foto: sakana via Unsplash

Huisbazen moeten studenten altijd een tijdelijk huurcontract kunnen geven, vindt minister Keijzer van Volkshuisvesting. Dan wordt het weer aantrekkelijker om studentenhuizen te beheren.

Voor een gezonde woningmarkt is “een zorgvuldige afweging nodig tussen huurbescherming en ruimte voor verhuurders”, schrijft minister Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens haar maken de huidige regels de verhuur aan studenten steeds minder aantrekkelijk, met name voor particulieren. “Circa de helft van de studentenhuizen wordt door particuliere verhuurders aangeboden”, onderstreept ze.

Verkoop

Zij vreest dat deze particulieren hun studentenhuizen in de verkoop gooien, zodat er minder woonruimte voor studenten overblijft. Daarom wil ze de regels versoepelen en het mogelijk maken dat studenten altijd een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen.

Sinds 1 juli 2024 mogen verhuurders eigenlijk geen tijdelijke contracten meer aanbieden. Hiervoor gelden slechts enkele uitzonderingen. Zo is het toegestaan voor studenten die tijdelijk naar een andere stad verhuizen voor hun studie en voor studenten die uit het buitenland hierheen komen.

Maar volgens Keijzer werkt deze regelgeving verwarrend: waarom mag je de ene student wel een tijdelijk contract geven en de andere niet? Je kunt beter voor alle studenten dezelfde regels hanteren, meent ze.

Niet eerlijk

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ziet dit plan niet zitten, zegt bestuurslid Gijs Grimbergen: “Het is niet eerlijk om het woningtekort op te lossen over de rug van studenten.” Studenten moeten in de praktijk al vaak gebruikmaken van tijdelijke contracten, zegt hij, omdat er geen andere opties zijn.

De LSVb maakt zich zorgen om de huurbescherming van studenten. Een tijdelijk contract houdt immers op een gegeven moment op en als je dan niet snel genoeg een nieuwe woning vindt, heb je een groot probleem.

In de politiek wordt al langer gesteggeld over huurbescherming. De uitzonderingen voor internationale studenten en tijdelijk verhuizende studenten lagen gevoelig, dus dat zal voor deze uitbreiding niet anders zijn.