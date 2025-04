LSVb: steeds meer woningzoekende studenten opgelicht

Illustratie: Joris Habraken

De Landelijke Studentenvakbond ziet een flinke toename van het aantal studenten dat wordt opgelicht bij het zoeken naar een kamer. Ze betalen soms duizenden euro’s borg voor een woning die helemaal niet te huur blijkt te zijn.

“We zijn enorm geschrokken van de verhalen van studenten”, schrijft LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache. “Er lijkt haast sprake van georganiseerde misdaad.”

Internationals

Bij de Housing Hotline van de LSVb kunnen studenten al acht jaar terecht voor ondersteuning bij huurkwesties. Vorig jaar kwamen er in totaal 236 vragen binnen. Het aandeel meldingen over oplichtingspraktijken met woonruimte groeide flink: van 1,4 procent in 2022 naar 9,3 procent in 2024.

Vooral internationale studenten zijn het slachtoffer. Sommigen maken duizenden euro’s aan borg over om er vervolgens achter te komen dat de woonruimte helemaal niet te huur is. Anderen betalen honderden euro’s om een kamer alleen te mogen bezichtigen. Ook het aantal nepadvertenties voor kamers lijkt te zijn toegenomen.

Borg

Een andere grote klacht is dat particuliere verhuurders de borg niet terugbetalen als studenten hun kamer opzeggen. Sommige studenten die hun huisbaas niet vertrouwen hebben daar wat op bedacht: ze betalen de laatste twee maanden huur niet zodat ze de borg alvast binnen hebben.

De LSVb is blij dat studenten met vragen over hun rechten tegenwoordig ook bij huurteams terecht kunnen, maar noemt het jammer dat deze teams in sommige gemeenten minder actief en vindbaar zijn dan in andere.

Keurmerk

De bond raadt het ministerie van Wonen aan om een overzicht van huurteams per gemeente online te zetten. Die zouden ook een keurmerk moeten krijgen, omdat veel organisaties zichzelf nu huurteam noemen terwijl ze dat feitelijk niet zijn.

Verder hoopt de LSVb dat de onderwijsinstellingen met name hun internationale studenten beter gaan voorlichten over oplichtingspraktijken op de woningmarkt. En de politie zou meldingen daarover serieuzer moeten nemen, aldus de bond.