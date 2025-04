Timo maakt kans op de titel Student van het Jaar 2025

Timo Fijneman

Drie studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2025 te worden. Een van hen is Timo Fijneman, vierdejaarsstudent aan de Pabo bij Avans. Een bezige bij, al zou hij dat zelf nooit zo zeggen. Zijn nominatie voor Student van het Jaar kwam dan ook als een totale verrassing. “Ik dacht: ik? Top drie? Waarvoor dan?”

Bescheidenheid is het sleutelwoord als je met Timo praat. Waar anderen hem roemen om zijn tomeloze inzet, betrokkenheid en energie, haalt hij zelf liever zijn schouders op. “Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik kan niet stilzitten. Dan ga ik liever iets doen wat ertoe doet.”

”Tijd kun je maken”

Dat ‘iets’ werd uiteindelijk een hele waslijst. Wat Timo allemaal doet? Een betere vraag zou zijn: wat niet? Hij is al ruim twee jaar actief in de opleidingscommissie, speelde een leidende rol binnen de studievereniging en blies daarbij de Goede Doelen-werkgroep nieuw leven in. Onder zijn leiding groeide de jaarlijkse opbrengst voor goede doelen van zevenhonderd euro naar bijna tweeduizend euro. “Ik vond dat de vereniging te weinig deed. Dus verzamelde ik mensen en begonnen we gewoon.”

En daar bleef het niet bij. Hij organiseerde het introkamp, hielp bij de voorbereiding en gaf het hele draaiboek vorm. “Ik wil niet dat we twee weken niks doen en daarna alles tegelijk moeten. Ik wil ritme en overzicht. Niet op het laatste moment stressen, maar gewoon goed voorbereid zijn.”

Liefde voor kinderboeken

Timo straalt als hij praat over zijn stage en de kinderen in zijn klas. Hij loopt stage op een basisschool en heeft daar zelfs zijn eigen klas. Zijn passie voor kinderboeken is niet te missen: “Mijn kast thuis staat vol. Ik gebruik ze in lessen, geef er workshops over en probeer anderen er ook enthousiast over te maken.”

Hij gaf zelfs workshops over het inzetten van prentenboeken in de bovenbouw en werd op zijn stage benoemd tot leescoördinator. “Ik heb iets met verhalen. Je kunt erin verdwalen, jezelf erin verliezen. Dat wil ik doorgeven aan de kinderen.”

Stilzitten is geen optie

De motivatie om altijd bezig te zijn, komt deels voort uit zijn thuissituatie. Thuis zorgt hij samen met zijn broer en stiefvader voor hun moeder, die mantelzorg nodig heeft. “Het is best wel chaos soms. Dit is mijn afleiding. Ik wil me nuttig maken, iets bijdragen. En het werkt: het geeft structuur en voldoening.”

Daarnaast heeft hij ook nog in het weekend een bijbaan als leidinggevende in een glastuinbouwbedrijf. Een hoop activiteiten die hij strak moet plannen, maar voor Timo is dat gesneden koek. “Ik plan alles. Als ik zie dat ik twee uur over heb, dan gebruik ik die twee uur.”

Naast Timo zijn ook studenten Beau en Shane genomineerd voor de titel Student van het Jaar 2025.

Luisterend oor

Een van de mensen die hem nomineerde, is zijn vriend en medestudent Myren. “Hij is echt zo’n duizendpoot. Hij doet zó veel, en nooit om zichzelf op de borst te kloppen. In vakanties zit hij themabakken te maken voor zijn klas in plaats van op een festival te staan. En als je dan kijkt wat hij allemaal voor Avans doet: de opleidingscommissie, de studievereniging, het Pabokamp… hij is echt overal bij betrokken.” Wat Myren vooral bewondert, is Timo’s impact op anderen. “Hij is heel toegankelijk. Eerstejaars kennen hem en spreken hem aan voor hulp of advies. Hij maakt echt verschil. Voor studenten, maar ook voor docenten. En hij doet het allemaal met enorm veel liefde voor het vak.”

Nalatenschap zonder naamkaartje

Zelf hoeft Timo niet herinnerd te worden als dé Timo. Wat hij vooral hoopt, is dat wat hij heeft opgezet blijft bestaan. “Of mensen mijn naam onthouden maakt me niet uit. Als ze maar iets hebben aan wat ik heb achtergelaten. Dat ze voortbouwen op wat er ligt, in plaats van opnieuw het wiel uitvinden.”

Waarom Timo deze titel verdient, vindt hij zelf lastig te benoemen. Na lang nadenken zegt hij: “Ik heb er vier jaar lang mijn hart en ziel in gestopt. Niet omdat ik iets wilde bewijzen, maar omdat ik het belangrijk vond. Voor mijn opleiding, voor mijn medestudenten en voor mezelf. Het is een mooie manier om deze periode af te sluiten.”