21 duizend handtekeningen voor studentensport

Na vier dagen staan er al 21 duizend handtekeningen onder een petitie tegen de aangekondigde prijsverhogingen voor studentensport. Ook sportkoepel NOC*NSF maakt zich zorgen.

Van het kabinet mogen onderwijsinstellingen eigenlijk alleen maar geld uitgeven aan onderwijs, onderzoek en het verspreiden van kennis. Alles erbuiten – van kantine tot sportfaciliteiten – is geen wettelijk taak.

Dus zouden de instellingen geen goedkope sportpassen meer mogen aanbieden, maar de kostprijs of een marktconform tarief moeten rekenen. Sporten in de centra van mbo-, hbo- en wo-instellingen zou 500 euro per jaar duurder kunnen worden.

Studentenorganisaties staan op hun achterste benen en zetten alles op alles om de strengere regels (of strengere handhaving) tegen te houden. Daar past de petitie bij: die laat zien dat velen verontwaardigd zijn.

“Beste vrienden”

Sommige ondertekenaars lichten toe waarom ze de petitie steunen. “Omdat ik mijn beste vrienden heb leren kennen bij mijn studentensportvereniging”, zegt een van hen. “Dit zou het einde betekenen van onze sportclub”, schrijft een ander. “Naast sport komen ook de cultuurverenigingen in de verdrukking”, waarschuwt een derde.

Niet alleen studenten zetten hun naam eronder, maar ook oud-studenten. “Juist toen het niet goed ging in mijn studententijd, was de voorziening van studentensport enorm belangrijk voor me”, schrijft iemand.

Studieresultaten

Dat laatste is een van de argumenten die de onderwijsinstellingen hanteren: “Studentensport is essentieel voor het welzijn en de studieresultaten van studenten”, zegt voorzitter Caspar van den Berg van universiteitenvereniging UNL in een persbericht samen met enkele andere organisaties. “Het is daarom cruciaal dat universiteiten hierin kunnen blijven investeren.”

Sportkoepel NOC*NSF meent dat het nieuwe beleid “tegen alle logica in gaat”. Sporten moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor studenten, stelt directeur breedtesport Guido Davio. Als studenten eenmaal aan sport doen, zegt hij, blijven ze op latere leeftijd ook sporten.

Het nieuwe beleid zou daarnaast gevolgen kunnen hebben voor de topsport. Bij de Olympische Spelen in Parijs waren er 107 Nederlandse medaillewinnaars, onder wie 77 studenten en oud-studenten. Alleen al de studenten onder hen wonnen 21 medailles: twaalf keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons.

Motie

GroenLinks-PvdA spreekt van “doorgeslagen marktwerking” en heeft een motie aangekondigd om het kabinet op andere gedachten te brengen. Die wordt naar verwachting volgende week ingediend.

Maar ook deze week komt de kwestie aan bod in de Tweede Kamer: woensdag is er een debat met minister Bruins over de mentale gezondheid van scholieren en studenten.