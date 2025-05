Aantal toiletten bij Onderwijsboulevard tijdelijk buiten gebruik

Een van de toiletten bij de Onderwijsboulevard die tijdelijk buiten gebruik is

Heb jij hoge nood bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch? Dan kan het zijn dat je een stukje moet doorlopen om je behoefte te doen. De toiletten tegenover het trappenhuis van de C-lob in het souterrain zijn tijdelijk niet beschikbaar, net als die op de eerste, tweede en derde verdieping.

De afvoerleidingen veroorzaken regelmatig verstoppingen en worden daarom gerepareerd of vervangen. De urinoirs worden weggehaald en vervangen door urinoirs zonder water. Avans verwacht dat de toiletten na de zomervakantie weer gebruikt kunnen worden. ”We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en houden rekening met tentamens en diploma-uitreikingen”, is te lezen in een nieuwsbrief.

Sta je voor een dichte deur, kun je tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van deze toiletten in Xplora, de B-lob en aan het einde van de C-lob. Later dit jaar worden ook andere toiletten aangepakt, die in de A-, B- en D-lob.