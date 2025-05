Avansstudent Madelon schildert metershoge muurschildering met haar eigen bedrijf

Madelon aan het schilderen

Waar de meeste studenten in de horeca of een winkel werken, pakt Madelon Rovers het anders aan. De tweedejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD) aan Avans in Breda runt in haar vrije tijd haar eigen creatieve onderneming: Madelontwerp. Ze werkt aan allerlei grafische opdrachten, dit keer kreeg ze een bijzondere klus: een metershoge muurschildering.

Creativiteit na tegenslag

Madelon begon met ontwerpen na een scooterongeluk. Van het verzekeringsgeld kocht ze een iPad, waarmee ze haar eerste digitale illustraties maakte. “Toen mensen me vroegen of ik ook iets voor hen kon ontwerpen, ben ik Madelontwerp begonnen,” vertelt ze. Inmiddels maakt ze onder meer muurschilderingen op aanvraag. “Zo bouw ik aan mijn portfolio.”

Van iPad naar muur

Voor haar nieuwste opdracht begon Madelon met een digitaal ontwerp. Daarna stond ze een heel weekend op een ladder, gewapend met kwast en verf. “Het is intensief werk, maar zodra je het ontwerp op de muur ziet verschijnen en de klant enthousiast reageert, is het dat helemaal waard. Met een koptelefoon en een goed luisterboek is het bovendien best rustgevend,” vertelt ze. De schildering beslaat 4,5 bij 3 meter, haar grootste tot nu toe. Deze keer sierde haar werk een slaapkamer, maar volgens Madelon kan het overal: “De vorige keer was het in een kantoor.”

De kennis uit haar opleiding past ze direct toe in haar bedrijf. “Bij CMD leer ik veel over ontwerpen. Dat helpt me enorm in de opdrachten die ik doe.”

Dromen voor later

Voorlopig blijft ze haar onderneming combineren met haar studie, maar dromen heeft Madelon genoeg. “Ik hoop nog veel mensen blij te maken met persoonlijke ontwerpen. En ik zou ooit graag eens live willen schilderen voor publiek. Al lijkt me dat ook best spannend.”