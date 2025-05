Avansstudent Merlijn zat 24 uur in een achtbaan

Afbeelding: Toverland

Een etmaal lang non-stop achtbaanritjes maken, in de regen en kou. Merlijn Rambags, vierdejaarsstudent Commerciële Economie aan Avans in Den Bosch, deed afgelopen weekend mee aan de Troy Coaster Challenge in Attractiepark Toverland. Dat is een extreme uitdaging om geld op te halen voor ernstig zieke kinderen.

Samen met 23 andere deelnemers stapte Merlijn in de achtbaan Troy, de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. 24 uur lang reden ze rondes, dag en nacht, zonder slaap en zonder comfort. Toen het karretje zondagmiddag tot stilstand kwam, waren er nog vijftien deelnemers over. Merlijn was één van hen.

“Na afloop voelde het alsof ik in een koortsdroom had gezeten,” blikt hij terug. “Mijn lichaam trilde nog uren. Maar wat een ervaring.”

De actie werd voor de derde keer georganiseerd door Toverland. Het doel: €60.000 euro ophalen voor Stichting Jade, die gezinnen met een ernstig ziek kind een gratis ‘uitwaaimoment’ aanbiedt in Villa Jade. Uiteindelijk werd dat bedrag ruimschoots gehaald: €71.896 euro werd er binnengebracht. Genoeg om anderhalf jaar lang wekelijks een gezin een onvergetelijke herinnering te geven.

Mentale strijd

Hoewel Merlijn vooraf wist dat het een uitdaging zou worden, onderschatte hij vooral het mentale aspect. “Na 18 uur in de achtbaan had ik het echt zwaar. Maar mijn vader, die me begeleidde, hielp me door het rationeel te benaderen. ”Is het fysiek of mentaal?”, vroeg hij. Toen ik zei dat ik nergens echt last van had, zei hij: ”Dan kun je door.” En dat kon ik ook.”

“Zeker als je het fysiek of mentaal even zwaar hebt en je ziet Jade, het meisje van de stichting dat zelf ziek is langs de baan staan, besef je ineens hoe relatief jouw ‘pijn’ is.”

In de achtbaan zat Merlijn 24 uur lang voornamelijk naast een andere deelnemer, Christel. “We kenden elkaar nauwelijks, maar je trekt elkaar erdoorheen. In zo’n situatie word je vanzelf een team.”

De omstandigheden maakten deze editie van de Troy Coaster Challenge de zwaarste tot nu toe. Het regende vrijwel onafgebroken, ook tijdens de nachtelijke uren, waardoor de ritten nog zwaarder werden. Toch hield het merendeel van de deelnemers vol. Negen deelnemers vielen uit. Door onderkoeling, misselijkheid of mentale uitputting. In totaal werden er 285 rondjes gereden in achtbaan Troy, goed voor een ritafstand van 307 kilometer.

Support

Dat Merlijn niet zomaar deelnam, blijkt ook uit zijn stageplek. Hij studeert af bij Vekoma, een van de grootste achtbaanbouwers ter wereld. “Zij vonden het vooral indrukwekkend. Iedereen kwam even een praatje maken op kantoor.” Ook op zijn hockeyclub en bij Avans kreeg hij veel steun. “Van tevoren zei iedereen: ”Wat een gek idee”. Achteraf kreeg ik vooral respect.”

Merlijn haalde zelf ruim 1200 euro op voor de stichting.