Bruins maakt sporten toch niet duurder

Foto ter illustratie

Sporten wordt voorlopig toch niet duurder voor studenten, belooft minister Bruins aan een kritische Tweede Kamer. Hij had niet goed voorzien wat de gevolgen van zijn nieuwe beleid zouden zijn.

Studentensporters kunnen opgelucht ademhalen: ze hoeven voorlopig niet twee of drie keer zoveel te betalen voor hun sportpas, zoals universiteiten en verenigingen vreesden. Minister Bruins beloofde gisteren in de Tweede Kamer dat hij zijn ‘beleidsregel’ voorlopig niet gaat handhaven.

Van 200 naar 500 euro

Die regel is dat publiek geld niet naar private activiteiten mag gaan. En het ministerie stuurde een maand geleden een strengere interpretatie van die regel naar het onderwijs. Onderwijsgeld mag de private markt niet verstoren, dus moeten studenten eigenlijk een ‘marktconforme’ prijs betalen voor de sportvoorzieningen.

Daardoor zou een sportabonnement 700 euro kunnen gaan kosten, zei universiteitenkoepel UNL vorige week, in plaats van 200 euro nu. Studenten startten protestacties en riepen in een petitie de politiek op om sporten “betaalbaar te houden”.

Goed voor mentaal welzijn

Woensdagmiddag debatteerde de Tweede Kamer er al over. Officieel ging het debat over de mentale gezondheid van jongeren, maar alle partijen waren het met elkaar eens dat sporten daar een belangrijk onderdeel van is.

Na kritische vragen uit de Kamer, ook van de coalitiepartijen, ging minister Bruins direct overstag: hij zou zijn eigen beleidsregel voorlopig niet handhaven, beloofde hij. Hij was het volledig met de Kamer eens dat sporten goed is voor de onderwijsprestaties, de sociale contacten en voor het mentaal welzijn van studenten.

Dat allerlei dingen duurder zouden worden had hij vooraf niet bedacht, zei Bruins. Zijn bedoeling was alleen maar om de beleidsregel te verhelderen.

En de culturele activiteiten?

Dat vond Sandra Beckerman van de SP nogal “wereldvreemd” van de minister. Ze drong aan op een snellere, definitieve oplossing: maak gewoon een uitzondering voor studentensport. Maar Bruins werd door de coalitiepartners gesteund in zijn wens om eerst de consequenties voor studenten en het onderwijs in kaart te brengen.

De minister suggereerde dat hij openstaat voor een officiële uitzondering, maar dan moeten wel alle studenten van een faciliteit kunnen profiteren. “Mogen mbo’ers er ook gebruik van maken? Dat hoort ook bij dit gesprek.”

Toneel, muziek, dans, cabaret: allerlei andere studentenactiviteiten worden ook vaak indirect gesubsidieerd door onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld omdat ze vrijwel gratis een zaal of theater gebruiken. Onduidelijk bleef woensdag of Bruins’ belofte om niet te handhaven ook voor cultuur geldt.