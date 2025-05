Column: Militaire minor

Foto: Ilse Wolf

Docent (D): “En… weet je al welke minor je gaat doen?”

Student (S): “Nee, ik richt me eerst op het halen van mijn vakken.”

D: “Ok… heb je al wel een idee welke richting je op wil?”

Student kijkt glazig.

D: “Of ben je bij de minorvoorlichting geweest?”

S: “Nee, toen moest ik werken.”

D: “Wel op Kies op maat gekeken?”

S: “Ja, maar de minor die ik leuk vind is gesloten voor inschrijving.”

D: “Welke?”

S: “Digital Nomads.”

D: “Wat lijkt je daar leuk aan?”

S: “Nou gewoon, naar het buitenland.”

D: “Ok… heb je al gekeken naar iets wat erop lijkt?”

Student schudt zijn hoofd.

D: “Laten we nu even kijken.” Docent schuift laptopscherm naar student toe. “Kijk, deze staat nog open: de minor International Violence, Instability & Conflict Studies (IVICS).”

S: “Veel tekst, klinkt moeilijk.”

D: “Even lezen hoor… de minor IVICS heeft als doel om de aankomende hbo-professionals bewust(er) te maken van de complexiteit in mondiale veiligheidsvraagstukken van de 21e eeuw.”

S: “Gaat het dan over Oekraïne en Trump enzo? Wat moet je doen?”

D: “Zoals ik het nu zie analyseer en adviseer je vooral in een security traject.”

S: “Saai.”

D: “O wacht, er staat nog meer. In het tweede deel van de minor kun je een militaire opleiding volgen. Een deel van die opleiding verblijf je intern. Je leert militaire basisvaardigheden zoals kaart en kompas lezen en militaire EHBO. Daarnaast ga je op bivak: een intensieve training in de buitenlucht. Hier slaap je in het veld, leer je hoe je met beperkte middelen een onderkomen bouwt. Je krijgt ook salaris.”

S: “Salaris? Om een minor te volgen? Klinkt goed!”

D: “Nou… let op… je bent wel reservist. Dus mocht het oorlog worden…”

S: “Dat zal wel meevallen.”

D: “En je moet nog door de keuring. Er staat dat je een psychologische selectie moet doorlopen.”

S: “Ik zeg gewoon wat ze willen horen. Eitje.”

D: “En dan ook nog een medische en fysieke keuring.”

S: “Ik draag geen bril en ga vijf keer per week naar de sportschool! Staat erbij hoe hoog het salaris is?”

Docent schudt hoofd.

Student pakt telefoon.

S: “O, ik zie 2561 euro bruto per maand. Dat is veel meer dan stufi en vakkenvullen bij elkaar.”

Docent kijkt glazig.

S: “En je bent ook nog eens buiten, niet op school. Ideaal! Waar kan ik tekenen?”

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent