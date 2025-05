Column: Stress is mijn studiegenoot

Nick van Bergen

Je leert van alles op het hbo. Hoe je een project opzet, hoe je professioneel communiceert en hoe je reflecteert op je reflectieverslag. Maar er is één vaardigheid die nergens wordt geleerd, terwijl we dit allemaal kunnen gebruiken: omgaan met stress. Niet de gezonde spanning voor een presentatie, maar die constante druk die in je nek hijgt zodra je je laptop openklapt. De druk om bij te blijven, beter te presteren en alles tegelijk te doen. En ook vooral niet te laten merken dat het eigenlijk te veel is.

Ik ervaar zelf ook heel veel stress. Ik ben moe, maar heb ook last van slapeloosheid. Een soort moeheid die dieper zit, waardoor alles zwaarder wordt. P=Opstaan, denken, mezelf zijn. Ik slaap slecht, en als ik dan eindelijk wegzak, voelt het alsof mijn hoofd nog steeds aan het werk is. Soms begin ik de dag al uitgeput. Mijn lijf wil rust, maar mijn hoofd zegt dat ik nog zoveel moet. Nog even volhouden. Nog even afmaken. Nog even sterk zijn. Maar hoe lang is ‘even’ als het nooit echt ophoudt?

Soms vraag ik me af of het nou aan mij ligt, of aan hoe we alles hebben ingericht. Want terwijl ik worstel met moeheid en stress, voelt het alsof de wereld eromheen zegt: dit is normaal. Druk zijn is de standaard. Presteren is vanzelfsprekend. En als je het even niet trekt? Dan moet je beter plannen, gezonder eten en vroeger opstaan. Alsof het probleem niet de druk is, maar mijn onvermogen om ermee om te gaan. Alsof falen persoonlijk is, niet structureel.

Maar misschien is het juist dat we zijn gaan geloven dat het normaal is. Dat studeren zwaar moet zijn. Dat vermoeidheid erbij hoort. Dat stress een soort bewijs is dat je het serieus neemt. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik begin mij er langzaam van bewust te worden dat hulp vragen geen teken van zwakte is, maar van zorg voor jezelf. Dat toegeven dat het even niet gaat, juist kracht vraagt.



Misschien is dat wel de belangrijkste les van mijn studie tot nu toe. En dit wil ik ook graag meegeven aan studenten die dit lezen en in hetzelfde bootje zitten. Als je dit ook ervaart: hulp is er genoeg, ook op Avans, en dat kun je onder andere hier vinden, bij Student Support.

Misschien dat ik morgen eens ‘hulp zoeken’ op mijn to-do lijst zet. Boven ‘deadline 23:59’.

Nick is eerstejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch.