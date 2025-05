Groei aantal internationale studenten in Nederland blijft afnemen

Illustratie: Lotte Verheul

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs is maar 3 procent hoger dan vorig jaar. Dat is de kleinste groei in de afgelopen tien jaar, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic.

Bij de start van het collegejaar 2024‑2025 stonden in Nederland in totaal 131 duizend internationale studenten ingeschreven voor een volledige bachelor- of masteropleiding. Dat waren er 3.835 meer dan in collegejaar 2023-2024, blijkt uit het rapport.

De groei van het aantal internationals vertoont al enige tijd een dalende trend: drie jaar geleden bedroeg die nog 12 procent, twee jaar geleden 7 procent en vorig collegejaar 5,4 procent.

Minder nieuwe bachelors

Ook het aantal internationale studenten dat zich voor het eerst inschreef voor een Nederlandse bachelor- en masteropleiding stagneert. Dit collegejaar ging het in het hele hoger onderwijs om 51.800 studenten, een groei van slechts 0,4 procent. Dat is de kleinste toename sinds 2006.

Dat is vooral te wijten aan de lagere instroom bij de bacheloropleidingen. Bij de universiteiten en hogescholen daalde die met respectievelijk 5 en 7 procent. Dat verlies werd dit jaar nog net gecompenseerd door een toename bij de wo-masteropleidingen met 10 procent (naar 19.960 studenten) en met 9 procent (naar 2.365 studenten) bij de hbo-masteropleidingen.

Nuffic voorziet dat de dalende instroom bij de bachelors over een paar jaar zal leiden tot een daling bij de masteropleidingen en dus tot krimp van de totale internationale studentenpopulatie.

© HOP, bron: Nuffic

Verschillen

De groeipercentages verschillen flink per instelling. Zo verwelkomden de technische universiteiten van Eindhoven en Delft dit collegejaar aanzienlijk meer nieuwe internationale bachelor- en masterstudenten: respectievelijk 24 en 21 procent. Maar bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht daalden de aantallen juist met 8 en 9 procent. In Wageningen was dat 10 procent.

Uit de hbo-cijfers van Nuffic blijkt dat het aantal nieuwe inschrijvingen bij de Haagse Hogeschool met 8 procent het sterkst stijgt, al staan niet alle instellingen in de lijst. Fontys noteert juist een daling van 8 procent, maar toch blijft de hogeschool in absolute aantallen de nummer één: alles bij elkaar staan daar ruim zesduizend internationale diplomastudenten ingeschreven.

De grootste daling in het hbo is te zien bij de Hogeschool Rotterdam: die telt bijna 15 procent minder nieuwe internationals dan vorig collegejaar.