HAN moet 338 duizend euro aan studenten betalen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen moet studenten medische hulpverlening 338 duizend euro extra schadevergoeding betalen, omdat zij vanwege een tekort aan stageplaatsen studievertraging opliepen.

De bachelor medische hulpverlening werd in 2010 opgezet, maar stond aanvankelijk niet in het BIG-register voor medische beroepen. De studenten konden daardoor bijna nergens aan een stageplek komen, waardoor ze langer over hun studie deden of een andere opleiding moesten zoeken.

Ze eisten daarom een schadevergoeding. De rechtbank had deze al deels toegewezen, maar de bedragen zijn in hoger beroep verhoogd. Het Hof gaf de studenten nog meer gelijk dan de kantonrechter in 2023, die de studenten toen al in totaal 320 duizend euro toekende. De HAN moet nu nog eens 338 duizend euro betalen aan een groep van achttien studenten.

Ook Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam, waar dezelfde bachelor in 2010 werd ingevoerd, kregen te maken met rechtszaken. In sommige van de gevallen kregen studenten gelijk, in andere niet.

Een woordvoerder van de HAN gaf aan dat zij zich aan de uitspraak van de rechter zullen houden.