Hbo-docenten bijna nooit meer in schaal 10

Illustratie: Lotte Verheul

Honderden hbo-docenten zijn afgelopen jaar van salarisschaal 10 naar schaal 11 gestegen. Ze merken dat niet meteen in hun portemonnee, maar wellicht over een paar jaar wel.

Afhankelijk van hun werkzaamheden komen medewerkers van het hbo in een bepaalde ‘schaal’ terecht. Die schaal bepaalt het minimale en maximale salaris dat ze kunnen verdienen. Avans Hogeschool heeft 63 docenten in schaal 10, 1358 in schaal 11 en 578 in schaal 12, blijkt uit de cijfers van Vereniging Hogescholen.

Verreweg de meeste docenten zitten in schaal 11 of 12, maar tot ergernis van de vakbonden plaatsten sommige hogescholen ook veel docenten in schaal 10. Die schaal is eigenlijk bedoeld voor assistenten, die geen onderwijs ontwikkelen en bijvoorbeeld ook geen afstudeerders of stagiairs begeleiden.

Vorig jaar spraken vakbonden en bestuurders af dat alle hbo-docenten minimaal in schaal 11 moesten zitten. Het is snel gegaan, blijkt uit nieuwe gegevens van de Vereniging Hogescholen. Het verschilt per hogeschool, maar landelijk zit nog maar 3 procent van het ‘docerend’ personeel in schaal 10, tegen 12 procent in eerdere jaren.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen.

Met name bij de Hogeschool Leiden gaat het om een spectaculaire daling. Die hogeschool was vroeger een uitschieter met meer dan 25 procent van de docenten in schaal 10, maar nu is dat nog maar 1 procent. Aan de Hogeschool Rotterdam is het van 18 procent in 2022 naar 2 procent in 2024 gegaan.

Toch gaat het inkomen van deze docenten niet meteen omhoog. “Deze cao-afspraak heeft financiële gevolgen, maar vooral op termijn”, verklaart een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. Docenten houden meestal hetzelfde salaris, “maar ze krijgen méér perspectief omdat de nieuwe schaal een hoger maximum kent”.

De salarisschalen overlappen elkaar. Schaal 10 loopt van 3.471 tot 5.170 euro per maand, terwijl schaal 11 bij 4.361 euro begint en doorloopt tot 6.115 euro. Schaal 12 gaat van 5.276 tot 6.900 euro per maand.

De grootste verschillen tussen hogescholen zitten nu dus aan de andere kant: hoeveel docenten zitten in schaal 12? Als we naar de grootste hogescholen kijken, staat Fontys bovenaan: meer dan 40 procent. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de Hogeschool Leiden met 23 procent.