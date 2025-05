Help, McDonald’s in Paleiskwartier dicht: hier kun je als student terecht voor snelle hap

Foto: Pexels

Even naar de overkant voor een frietje of een euroknaller zit er binnenkort niet meer in. McDonald’s in het Paleiskwartier in Den Bosch sluit per 2 juni haar deuren.

Tweeënhalf jaar geleden streek de fastfoodketen met de kenmerkende grote gele ‘M’ neer in het Paleiskwartier. Eigenaar Michael Schakel wil de focus leggen op het restaurant aan de Hooge Steenweg. De vestiging midden in het centrum zal worden verbouwd, zegt hij in het Brabants Dagblad.

In diezelfde krant gaf Schakel vorig jaar aan tegen wat problemen aan te lopen bij deze vestiging in het Paleiskwartier. De locatie moest nog zijn plek vinden in dat stuk van Den Bosch. Ook is het volgens hem lastig dat er geen parkeerplaatsen zijn.

Studentenhap

Maar waar kun je dan in het Paleiskwartier als student terecht als je zin hebt in een snelle, vette hap? Even oversteken op de Onderwijsboulevard en je scoort een broodje bij Subway, of een frietje bij Friethuys Kwibus. Broodje hamburger eet je bij Burgerme. Oké, het is geen euroknaller, maar naast burgers verkopen ze er ook kipnuggets.

Een gezondere optie vind je op zo’n vijf minuten lopen bij Bagel & Beans aan de Hofvijver. Heb je na een lange schooldag stevige trek, dan eet je een betaalbaar pastaatje of een prima pizza bij Happy Italy aan de Bordeslaan.