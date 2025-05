Hoger onderwijs mag niet alleen sport, maar ook cultuur blijven steunen

Onderwijsinstellingen mogen voorlopig doorgaan met hun steun aan cultuurcentra voor studenten. Dat zegt het ministerie van Onderwijs tegen het HOP. Eerder deze week werd studentensport al gered.

Woensdag verloste onderwijsminister Eppo Bruins de studentensport van een financieel probleem. Universiteiten en hogescholen mogen nog even geld blijven steken in sportfaciliteiten op de campus. Hij zet zijn strengere financiële toezicht in de ijskast.

Nu doet hij hetzelfde voor cultuurcentra. Studententoneel, cabaretclubs en muziekverenigingen kunnen daardoor goedkoop of gratis een theater of andere ruimte op de campus blijven gebruiken. Bruins blijft de huidige situatie “gedogen”, zegt zijn woordvoerder.

Opluchting

Het nieuws zal een opluchting zijn voor de cultuurcentra aan universiteiten en hogescholen. Zij krijgen vaak direct of indirect steun van hun onderwijsinstelling. Zo is in Utrecht cultureel centrum Parnassos onderdeel van de universiteit, net als X in Delft. In Nijmegen kunnen studenten met één abonnement sporten en gebruikmaken van het culturele aanbod.

In Eindhoven gebruiken studenten de faciliteiten van de universiteit voor onder meer theater, fotografie, dans en muziek. Voor het gebruik van die ruimtes betalen de studenten geen marktconform tarief. Dat betekent dat de universiteit ze indirect subsidieert en precies daaraan wilde Bruins met zijn nieuwe regels een eind maken.

Sportprotest

Studentensportclubs kwamen tegen de regels in actie omdat een sportpas meer dan drie keer zo duur dreigde te worden. Ook de Tweede Kamer vond woensdag van links tot rechts dat sport een belangrijk onderdeel is van het studentenleven. Bruins beloofde daarom zijn regels nog niet te handhaven.

In het debat sprak Sandra Beckerman van de SP ook over het belang van culturele activiteiten, maar minister Bruins beperkte zijn antwoorden tot studentensport. Hij kreeg er in het debat geen nadere vragen over.

Een woordvoerder van minister Bruins noemt het logisch om ook cultuur uit te zonderen van het nieuwe beleid. “Het ligt voor de hand dat wat gedoogd werd, nog een tijdje gedoogd wordt en dus niet gehandhaafd wordt op onrechtmatige besteding aan bijvoorbeeld cultuur.”

‘Bildung’

SP-Kamerlid Beckerman is blij dat theater of bijvoorbeeld de hortus botanicus voorlopig niet geraakt wordt. “Dat zijn gewoon dingen die bijdragen aan het welzijn van studenten en aan hun Bildung. Mooi dat de minister het nu gedoogt, maar er moet nu ook snel een permanente oplossing komen.”

Thom Crielaard, voorzitter van Scala, de koepel voor culturele studentenverenigingen in Eindhoven, durft ook nog niet opgelucht adem te halen. “Totdat de minister zegt dat we definitief geen markttarief hoeven betalen houdt ik mijn hart vast.”

Bruins stelde woensdag dat hij bij het opstellen van zijn nieuwe beleid niet goed had voorzien wat de gevolgen zouden zijn. Hij laat nu eerst een impactanalyse maken.