Jaar gratis studeren? Hogescholen lanceren prijsvraag rond AI

Hoe veranderen programma’s als ChatGPT en Copilot je toekomstige beroep, vraagt de Vereniging Hogescholen aan hbo-studenten. De prijs voor het beste antwoord is 2.601 euro: één jaar collegegeld. En ja, je mag AI gebruiken.

Verpleegkundigen, leraren, ingenieurs, politieagenten, kunstenaars… Volgens de Vereniging Hogescholen krijgen ze allemaal te maken met de razendsnelle ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie.

Hoe gaat AI jouw beroep veranderen, wil het hbo van zijn studenten weten. Ze moeten wel een beetje bondig antwoorden, bijvoorbeeld in een filmpje van maximaal een minuut of een tekst van hooguit 250 woorden. Een afbeelding insturen kan ook.

Mag met AI

De inzending “mag, maar hoeft niet” met een AI-tool gemaakt worden, staat in de aankondiging. In nog eens maximaal 250 woorden moeten de deelnemers hun aanpak toelichten. De deadline is 27 augustus.

De zeskoppige jury van lectoren, bestuurders en experts staat onder leiding van Angelien Sanderman, voorzitter van de Hogeschool Leiden. Zij is benieuwd waar de deelnemers mee komen: “Welke mogelijkheden zien ze? Hoe kan AI behulpzaam zijn? Welke grenzen moeten we trekken?”

Het is in principe een eenmalige wedstrijd. De Vereniging Hogescholen heeft hiervoor subsidie ontvangen van een stichting (Commit) die inmiddels is opgeheven. Er komt een shortlist van tien inzendingen en de winnaar wordt in het najaar bekendgemaakt. Slogan van de wedstrijd: ‘Jij powered by AI?’