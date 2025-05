Lectoren: bezuinigingen en krimp bedreigen hbo-onderzoek

Illustratie: Freepik

Bezuinigingen binnen hogescholen zetten het praktijkgericht onderzoek onder druk, zeggen Nederlandse lectoren in een enquête. Ze willen dat het lectoraat een sterkere positie krijgt in de hogeschool.

Het hbo-onderzoek leek dit najaar te ontsnappen aan de bezuinigingsdrift van het kabinet-Schoof. “Het praktijkgericht onderzoek wordt niet getroffen en dus onverminderd voortgezet”, stond in de OCW-begroting. In 2023 gaven de hogescholen er 447 miljoen euro aan uit.

Minder rooskleurig

Maar inmiddels ziet het er minder rooskleurig uit, concludeert de Vereniging van Lectoren uit een onderzoek onder haar leden. Van de 772 lectoren in Nederland vulde ruim een kwart dit voorjaar een online enquête in. Bijna iedereen (94 procent) kampt met bezuinigingen, die ze toeschrijven aan de krimp van het aantal studenten en het beleid van het kabinet-Schoof.

Tijdelijke contracten binnen hun onderzoeksgroep worden vaak niet verlengd, ook niet als er externe financiering is. Docent-onderzoekers moeten steeds meer les geven en houden minder tijd over voor het lectoraat. Onderzoekers binnen de lectoraten hebben volgens de geënquêteerden minder tijd voor voorbereiding, reflectie of publicaties, en kunnen nauwelijks deelnemen aan congressen of scholing.

Werkdruk

Ervaren onderzoekers verlaten de organisatie, zeggen de lectoren. Als er vacatures zijn, komen vaak eerst overtollige docenten in aanmerking en dat zijn niet altijd de beste onderzoekers. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van het hbo-onderzoek nog even hoog.

Afgelopen maart bleek nog dat de hogescholen in 2023 flink extra konden investeren. Ze benoemden 50 extra lectoren en het aantal docent-onderzoekers in lectoraten groeide met 200. Maar ook toen al kwam uit gesprekken naar voren dat het moeilijk was om de onderwijs- en onderzoekstaken in balans te houden. Er waren veel klachten over de werkdruk en medewerkers hadden het gevoel dat ze te weinig tijd aan het onderzoek konden besteden.

Heldere rol

Die klachten zijn alleen maar toegenomen, blijkt uit de nieuwe enquête. De Vereniging van Lectoren vindt dat het praktijkgerichte onderzoek “sterker ingebed moeten worden binnen de hogeschool, met een heldere rol naast het onderwijs, niet in dienst ervan”. Ze wil “robuuste onderzoeksgroepen met vaste aanstellingen en structurele financiering”.