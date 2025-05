Minder honoursprogramma’s voor gemotiveerde studenten

Afbeelding Freepik

Het honoursonderwijs van universiteiten en hogescholen wordt ingeperkt of wegbezuinigd, meldt dagblad Trouw. De instellingen hebben weinig geld om de programma’s voor topstudenten overeind te houden.

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft het voornemen om de Honours Academy per 1 januari 2027 af te schaffen, al moet de medezeggenschap er zich nog over uitspreken. Ook de Universiteit Leiden gaat snijden in haar honoursprogramma: de begroting wordt in vier jaar tijd gehalveerd.

Dagblad Trouw heeft zulke voorbeelden verzameld. Het speelt ook in het hbo. De Hogeschool van Amsterdam biedt sinds januari helemaal geen honoursprogramma meer aan, zowel vanwege de kosten als de dalende belangstelling onder studenten.

Lat hoger

De honoursprogramma’s zijn er gekomen om de lat hoger te leggen: de beste studenten moesten meer uitdaging krijgen. Zo’n tien jaar geleden was de ambitie nog dat één op de tien studenten aan een honoursprogramma zou meedoen.

Vorig jaar vroeg de VVD het kabinet in een motie om honoursprogramma’s toegankelijk te houden voor studenten. De partij wil vandaag nog niet reageren, laat een woordvoerder weten.

Maar het verdwijnen van de honoursprogramma’s is een gevolg van bezuinigingen die de VVD steunt, reageert Tweede Kamerlid Luc Stultiens van oppositiepartij GroenLinks-PvdA. “Ik vind het helemaal onbegrijpelijk. De VVD was jarenlang kritisch op een vermeende zesjescultuur in het onderwijs en nu gaan ze zelf het honoursonderwijs wegbezuinigen.”

Universiteitenvereniging UNL vindt het ook vervelend, maar is niet verrast. “De gevolgen van bezuinigingen zijn merkbaar. Dat zal helaas alleen nog maar meer worden”, zegt woordvoerder Ruben Puylaert. “Universiteiten moeten nu vervelende keuzes maken in wat zij wel en niet kunnen aanbieden.”