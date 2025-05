Minister wil de taaltoets schrappen als opleidingen zelf op het Nederlands overstappen

Afbeelding via Mildred Rios, Pixabay

Minister Bruins is bereid de taaltoets uit zijn wetsvoorstel halen, zoals de Tweede Kamer hem dinsdag opdroeg. Maar het onderwijs moet dan wel zelf van het Engels op het Nederlands overstappen, vindt hij.

De ‘toets anderstalig onderwijs’ is nu nog onderdeel van een wetsvoorstel dat de instroom van buitenlandse studenten moet afremmen. Opleidingen zouden door deze ‘taaltoets’ moeten bewijzen dat ze goede redenen hebben om in het Engels les te geven. Anders moeten ze op het Nederlands overstappen.

Maar de Tweede Kamer heeft dinsdag de minister opgedragen om deze toets uit zijn wetsvoorstel te schrappen. In plaats daarvan wil de Kamer dat Onderwijsminister Eppo Bruins een ‘bindend bestuurlijk akkoord’ sluit met het onderwijs. De motie van Harmen Krul (CDA) werd met brede steun aangenomen; alleen BBB, PVV en FVD stemden tegen.

Niet meer nodig

“De wens van de Kamer is helder, daar ga ik mee aan de slag”, laat Bruins via zijn woordvoerder weten. Volgens het ministerie hebben de universiteiten met hun zelfregieplannen “hun collectieve verantwoordelijkheid genomen om de internationalisering in balans te brengen”. Als zij hun plannen waar kunnen maken is de taaltoets niet meer nodig.

Minister Bruins zegt in zijn reactie dat onderwijsinstellingen wel echt hun Engelstalige opleidingen “moeten omzetten naar het Nederlands”. Hoeveel opleidingen dat zijn en of dit ook voor masteropleidingen geldt maakt de minister niet duidelijk. Zijn oorspronkelijke wetsvoorstel richt zich alleen op het bacheloronderwijs.

Zelfregie

Dinsdagmiddag, nog voor de reactie van Bruins, zeiden universiteiten en hogescholen opgelucht te zijn over de aangenomen motie. Ze willen graag zelf bepalen welke opleidingen Engelstalig blijven. Universiteitenkoepel UNL denkt dat het onderwijs in eigen regie de internationalisering “sneller, gerichter en beter in balans” kan brengen.

De Vereniging Hogescholen noemt de aangenomen motie “goed nieuws voor studenten, voor de arbeidsmarkt en voor het hbo”. Het aantal buitenlandse studenten op hogescholen is volgens haar toch al geen probleem. Ook is het Nederlands “al lang en breed de norm in het hbo: 92 procent van de opleidingen wordt gewoon in het Nederlands aangeboden”.