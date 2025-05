NSE 2025: studenten positief over begeleiding Avans, eerstejaars minder tevreden

Foto: Beeldmakers DMCS

Avansstudenten zijn positief over de mogelijkheid tot begeleiding en de kwaliteit daarvan. Avans scoort op beide punten hoger dan vorig jaar en hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2025, die vandaag bekend zijn gemaakt.

Net als vorig jaar zijn Avansstudenten positief over hun docenten. Ze zijn betrokken, goed bereikbaar, inhoudelijk deskundig en zorgen ervoor dat het voor studenten prettig is om vragen te stellen. Op al die onderdelen scoort Avans hoger dan het landelijk gemiddelde. “Het is heel mooi dat onze studenten zich thuis voelen bij Avans en de inzet en betrokkenheid van onze docenten waarderen”, reageert Marjan Hammersma, voorzitter van het college van bestuur.

Begrijpelijke uitleg

Studenten zijn minder positief dan vorig jaar over de kennis van docenten over de beroepspraktijk en de begrijpelijke uitleg die zij geven. Avans scoort lager dan het landelijk gemiddelde op de manier waarop docenten de lesstof in het Engels helder kunnen overbrengen.

Avans scoort laag en ook lager dan vorig jaar op de duidelijkheid van de criteria waarop je beoordeeld wordt (3,51, maximale score is 5) en op de bruikbaarheid van de feedback op onder andere opdrachten en verslagen (3,58). Landelijk liggen die scores nog lager. Op het onderdeel ‘Ik ben ook naast de reguliere lessen en opdrachten nog actief met mijn opleiding bezig’ scoort Avans lager dan het landelijk gemiddelde, maar wel iets hoger dan vorig jaar.

Minder tevreden

Over het algemeen zijn studenten minder tevreden over hun opleiding, de score is 3,77 tegenover 3,81 vorig jaar. Die daling komt door een lagere tevredenheid onder eerstejaarsstudenten. Vorig jaar was nog 77 procent van de eerstejaars tevreden over hun opleiding, nu is dat 72 procent. Bij ouderejaars is dat juist iets toegenomen.

Dat eerstejaars minder tevreden zijn, is vooral zichtbaar in het onderdeel inhoud en opzet van het onderwijs. Volgens Avans heeft dat te maken met de invoering van het modulaire onderwijs, dat daar effect op heeft.

42 procent van de Avansstudenten vulde de NSE in, landelijk deden ruim 255 duizend studenten dat. De resultaten zijn terug te vinden in het NSE dashboard, waar je alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken.