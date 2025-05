Rekenkamer: heeft die 2,5 miljard euro voor het lerarentekort iets opgeleverd?

Illustratie: Lotte Verheul

Het ministerie van Onderwijs gaf vorig jaar zo’n 2,5 miljard euro uit aan het terugdringen van het lerarentekort. Maar of dat geld ook voor extra leraren heeft gezorgd “is niet altijd navolgbaar”, zei de Algemene Rekenkamer woensdagochtend.

Nederland heeft te weinig leraren. In het basis- en voortgezet werden meer dan tienduizend voltijders gezocht. Vooral in de grote steden en in vakken als Nederlands en wiskunde zijn de tekorten groot. De overheid startte in 2022 een speciaal programma om meer leraren voor de klas te krijgen.

Niet navolgbaar

In 2024 daalde het tekort iets. Maar was dat ook het gevolg van overheidsbeleid? Of hebben mensen om andere reden vaker voor een baan als leraar gekozen? Het ministerie van Onderwijs kan het niet precies zeggen, constateert de Rekenkamer op de derde woensdag in mei, ook wel bekend als Verantwoordingsdag.

Het ministerie doet van alles om het lerarentekort terug te dringen. “Maar voor ons is niet altijd navolgbaar of de maatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van het lerarentekort”, schrijft de Rekenkamer.

De minister zou zijn plannen voortaan duidelijker moeten opschrijven. Dan kunnen Rekenkamer, parlement en burgers beter beoordelen of de overheid het belastinggeld goed besteedt.

Beter opletten

“Doen wat je belooft”, noemt de Rekenkamer dat. Het is de subtitel van het rapport dat de president van de Rekenkamer woensdagochtend aan het parlement aanbood. Daarin staat dat ook andere ministers weinig concreet zijn over de resultaten die ze met hun beleid behalen.

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vond de Rekenkamer geen grote financiële problemen. Wel vindt de toezichthouder dat het ministerie beter moet opletten of subsidies niet misbruikt worden (zonder daar overigens concrete verdenkingen over te uiten).

Vorig jaar gaf het ministerie 56 miljard euro uit. Daarvan ging de helft naar het basis- en voortgezet onderwijs. Hogescholen kregen 4,7 miljard euro (8 procent van het totaal) en universiteiten 7,4 miljard (13 procent).

Fraudecontrole DUO

Hoeveel geld OCW uitgaf aan het bestrijden van het lerarentekort moest de Rekenkamer zelf bij elkaar puzzelen. Het was waarschijnlijk 2,47 miljard euro – ruim de helft van het volledige hbo-budget.

De Rekenkamer zag ook goed nieuws: bij studiefinancier DUO is een aantal ict-problemen opgelost. Zo kunnen medewerkers minder makkelijk bij vertrouwelijke gegevens komen zonder daarvoor de juiste rechten te hebben.

Wel spreekt de Rekenkamer een waarschuwing uit over de fraudecontroles bij studenten die een uitwonende beurs krijgen. DUO mag daarbij natuurlijk niet discrimineren, zoals onder meer het Hoger Onderwijs Persbureau twee jaar geleden zag gebeuren. “Maar de controle moet tegelijkertijd streng genoeg zijn”, aldus de Rekenkamer.