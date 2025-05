Roltrappech voor treinreizende studenten van en naar Den Bosch

Foto: Shirley de Jong via Flickr

Ze doen het vaker niet dan wel: de roltrappen op het centraal station in Den Bosch. Helaas gaat dat de komende tijd nog niet veranderen. Dus raap je moed voorlopig nog maar even bij elkaar en pak de trap.

Vanwege de plannen voor een geheel nieuw station worden de roltrappen namelijk niet vervangen, zegt een woordvoerder van de NS tegen het Brabants Dagblad. Vorige week deden de roltrappen aan de kant van het Paleiskwartier het niet. Ook de roltrappen aan de zuidkant bij spoor 6 en 7 werken niet. “Deze roltrap ligt er al langer uit door een kapotte kettingbaan. De levering van de onderdelen duurt helaas lang”, aldus de woordvoerder.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere redenen genoemd voor de defecten. Waterschade, vandalisme of overbelasting omdat er veel meer reizigers via Den Bosch reizen dan de verwachting was toen de roltrappen eind jaren negentig zijn ontworpen.