Steeds vaker scheldt DUO studieschulden kwijt

Aangemoedigd door influencers vragen steeds meer (oud-)studenten om kwijtschelding van hun studieschuld. En met succes: DUO keurt steeds meer aanvragen goed, meldt minister Eppo Bruins.

Soms zijn er medische redenen waarom je langer over je opleiding doet, zoals een functiebeperking, ADHD of een ernstige ziekte. Dan kun je bij DUO een verzoek indienen voor een extra jaar basisbeurs of kwijtschelding van (een deel van) je studieschuld.

Dat weten steeds meer (oud-)studenten: het aantal aanvragen is fors gestegen. Maandag stuurde minister Eppo Bruins cijfers naar de Tweede Kamer in antwoord op Kamervragen over deze trend.

Jaar extra beurs

Het vaakst doen studenten een beroep op DUO voor een jaar extra prestatiebeurs omdat ze studievertraging hebben opgelopen. Daarvoor hebben ze hulp van hun decaan of studiebegeleider nodig, die moet bevestigen dat er inderdaad ‘bijzondere medische omstandigheden’ speelden.

Vorig jaar kregen bijna 10.700 studenten van DUO een jaar extra basisbeurs. In 2018 waren dat er nog zo’n 7.000. Bijna iedereen komt bij DUO door de zeef: Zo’n 97 procent van de aanvragen is goedgekeurd.

Kwijtschelden verdubbeld

DUO scheldt sinds 2018 ook twee keer zo vaak een (gedeelte van een) studieschuld kwijt. Het aantal aanvragen hiervoor steeg met negentig procent en het aantal toekenningen is meer dan verdubbeld: van 1.250 in 2018 naar bijna 2560 vorig jaar.

Er zijn vier van zulke voorzieningen waar studenten een beroep op kunnen doen. Op sociale media delen mensen hun succesverhalen en verkoopt een populaire influencer informatie over het aanvragen van deze DUO-voorzieningen.

De Tweede Kamer wilde van Bruins weten wat hij van die extra aandacht en aanvragen vindt. Hij heeft er geen sterke mening over. Het is vooral fijn dat meer studenten op de hoogte zijn van de voorzieningen, vindt hij.

Verschillen

Wel gaat de minister onderzoeken of er verschillen zijn tussen de onderwijsinstellingen. Omdat de aanvragen via de studentendecaan lopen, kan het zijn dat de ene student geluk heeft met een soepele, terwijl de andere student in precies dezelfde omstandigheden een strenge decaan treft en dus geen extra geld of tijd krijgt van DUO. Hierover verwacht Bruins de Kamer volgend jaar te kunnen informeren.