Studenten durven vaker ‘zichzelf’ te zijn

Illustratie: Jolien van Zutphen

De sfeer aan mijn opleiding is goed, zeggen steeds meer studenten in de Nationale Studenten Enquête. Ook voelen ze zich vaker veilig genoeg om ‘zichzelf’ te zijn aan hun onderwijsinstelling.

Het hoger onderwijs kreeg een flinke klap in de coronacrisis, toen alles op afstand moest. Maar sindsdien lijken studenten steeds vaker positief te oordelen over hun opleiding, zowel aan de universiteiten als de hogescholen.

In het algemeen

Van alle hbo’ers is 68,7 procent tevreden of zeer tevreden over de opleiding ‘in het algemeen’, terwijl 7,7 procent ontevreden is. Dat is iets beter dan vier jaar geleden, toen 66,4 procent positief oordeelde en meer dan 10 procent ontevreden was.

Universitaire studenten zijn altijd al enthousiaster over hun opleiding dan hbo’ers, maar ook bij hen gaat het beter: 81,3 procent is nu tevreden en slechts 4,6 procent ontevreden. Vier jaar geleden was dat 78,6 tegen 6,2 procent.

Dit jaar hebben bijna 260 duizend studenten de enquête met vragen over hun opleiding ingevuld. Dus bijna één op drie studenten in het hoger onderwijs heeft een oordeel gegeven over hun docenten, de faciliteiten, de sfeer enzovoorts.

Volgens het persbericht van het Landelijk Centrum Studiekeuze, dat de NSE maakt, heeft de sector landbouw & natuurlijke omgeving met 84,4 procent het grootste aandeel tevreden studenten. De sectoren onderwijs en Economie scoren het laagst met 69,9 en 70 procent tevreden studenten.

Sfeer

De sfeer krijgt veelal de hoogste waardering. Meer dan 80 procent van de hbo’ers en 78 procent van de wo-studenten zijn er tevreden over. Eén op de drie is zelfs zeer tevreden op dit punt.

Maar hoe zit het met de rest? Sommige studenten zijn ‘zeer ontevreden’ over de sfeer, maar dit percentage kruipt door de jaren heen omlaag, al moet je het verschil achter de komma zoeken: inmiddels geeft minder dan 1 procent van de studenten dit oordeel.

Ze durven ook vaker ‘zichzelf’ te zijn, zeggen ze. Daarvoor geldt ongeveer hetzelfde: het positieve oordeel klimt langzaam naar 85,5 procent (iets hoger in het wo, iets lager in het hbo) en omgekeerd blijft er een steeds kleiner groepje over dat zich niet veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn: inmiddels 3,4 procent, tegen 3,9 procent vier jaar geleden.

Corona

De coronacrisis sloeg een deuk in de algemene tevredenheid van studenten. Vóór die tijd was 84 procent van de wo-studenten en 73 procent van de hbo-studenten ‘in het algemeen’ tevreden met hun opleiding. Het trekt bij, maar de tevredenheid is dus nog altijd lager dan voorheen.

Volgens de NSE-makers mag je deze vergelijking overigens niet trekken, omdat de vragenlijst in 2021 is herzien. Maar de vraag naar de algemene tevredenheid is nog altijd de eerste vraag in de NSE.

Opdracht

Het Landelijk Centrum Studiekeuze maakt de NSE in opdracht van het ministerie van Onderwijs. In de adviesraad zitten vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen, particuliere instellingen en studentenorganisaties ISO en LSVb.

Met de uitkomsten kunnen studiekiezers opleidingen vergelijken, bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123 of in de Keuzegidsen voor het hoger onderwijs. Ook kunnen opleidingen de uitkomsten gebruiken om op hun eigen prestaties te reflecteren.