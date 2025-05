Studenten en medewerkers stappen weer op de fiets voor Tour d’Avans

Archiefbeeld van Tour d’Avans

Wielrenners opgelet: komende woensdag vindt Tour d’Avans weer plaats. Studenten en medewerkers van de hogeschool stappen dan op hun fiets en gaan maximaal honderd kilometer fietsen langs de Avanssteden om zo geld op te halen voor het goede doel.



De start is bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Vanaf daar fietsen studenten en medewerkers alleen of in groepen 75 of 100 kilometer via Avanssteden Den Bosch, Tilburg en Breda. De finish is ook weer bij Avans in Den Bosch.



Uit de hand gelopen hobby

Robin Trapman is derdejaarsstudent Bedrijfskunde in Den Bosch. Hij fietst mee met de 100 kilometer. Het wordt zijn eerste deelname aan Tour d’Avans, nadat hij een paar jaar geleden begon met wielrennen. Dat begon voor Robin als een hobby, maar is inmiddels – naar eigen zeggen – een sport die zijn halve leven bepaalt. Zo gaat hij er zeker twee keer per week op uit om minimaal tachtig kilometer te fietsen.



“Als ik fiets, maak ik mijn hoofd leeg. Ik denk dan even nergens aan. Ik houd ervan om steeds beter te worden en net een stukje harder en verder te kunnen gaan. Wielrennen is een makkelijke manier om dat te doen”, aldus de Avansstudent, die tussen de ongeveer vijftig deelnemers een van de weinige studenten zal zijn.

Robin Trapman

De wielrenner neemt zijn sport serieus. “Ik houd alle data bij in apps als Strava en heb ook een meter die de gemiddelde snelheid meet, mijn hartslag en ik heb een cadansmeter om de pedaalslagen te meten. De technologie erachter vind ik tof”, zegt Robin, die ook zijn eigen fietsenmaker is. “Thuis heb ik alle gereedschappen om de fiets op en af te bouwen.”

Deelnemers fietsen dit jaar voor drie goede doelen: Stichting Kika, Stichting Ride4Kids en Stichting Bart en Tijn. De totale opbrengst wordt bij de sluitingsceremonie bekend gemaakt.

Deelnemers konden zelf een goed doel aandragen, waarvan er drie werden geselecteerd. Een specifiek goed doel waarvoor hij wilde fietsen, had Robin niet. “Zelf zit ik gelukkig niet in de situatie dat ik voor een specifiek goed doel geld moet ophalen. Ik steun dus liever mensen die wel een goed doel hebben waar ze gepassioneerd voor zijn.”



Geen toptijd

Hoewel de Avansstudent zichzelf graag uitdagingen stelt en snel wil fietsen, zit een toptijd halen er komende woensdag niet in. “Ik rijd waarschijnlijk met de groep mee, dat is het leukst. Gezellig buurten. Ik heb ook geen zin om honderd kilometer voluit te gaan”, zegt hij lachend.

Studententrofee

Bij de editie van dit jaar is voor het eerst een studententrofee te winnen. Die is voor studenten die met studiegenoten de meeste kilometers voor de goede doelen fietsen.

Wil jij jezelf aanmelden voor het evenement? Dat kan tot en met vrijdag via dit mailadres: tourdavans@avans.nl.