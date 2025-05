Studentenbond opent meldpunt politiegeweld

De politie mag demonstranten niet met geweld van de campus verdrijven, vindt studentenvakbond LSVb, die een meldpunt opent. Universiteitsbestuurders menen dat ze soms gedwongen zijn de politie in te schakelen.

Bij ontruimingen van pro-Palestijnse demonstraties in Den Haag en Nijmegen vielen afgelopen week gewonden. De Landelijke Studentenbond vindt dat niet kunnen: “Studenten die zich uitspreken verdienen een luisterend oor, geen wapenstok of politiehond.”

De vakbond hoort vaker van studenten dat ze zich onveilig voelen tijdens demonstraties en opent daarom een anoniem meldpunt. Met de verzamelde meldingen wil de LSVb onder meer de druk op bestuurders van universiteiten verhogen om in gesprek te gaan en geen politie in te schakelen.

Vaker in actie

De politie lijkt de afgelopen tijd inderdaad sneller in actie te komen. Vorig jaar werden bezettingen en tentenkampen soms dagenlang getolereerd, maar afgelopen dinsdag stond de mobiele eenheid al binnen een uur op de stoep van de Haagse campus van de Universiteit Leiden. Daar bezetten pro-Palestijnse demonstranten de hal van het gebouw.

Na korte tijd gingen ze vrijwillig het gebouw uit, om vervolgens de ingang te blokkeren. De politie ontruimde deze ingang en pakte verschillende demonstranten op. Er vielen rake klappen: volgens universiteitsblad Mare zijn vijf mensen buiten bewustzijn geraakt (al dan niet door de politie) en anderen raakten gewond.

In Nijmegen werd een demonstrant door een politiehond in haar been gebeten. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De LSVb verwijt bestuurders dat zij überhaupt de politie bellen, waardoor demonstraties volgens de bond in geweld eindigen. “Bestuurders wassen daarna hun handen in onschuld”, zegt de bond.

Beveiligers belaagd

Maar volgens de Radboud Universiteit ligt dat anders. Het bestuur zegt in een verklaring dat demonstranten woensdag met geweld een gebouw wilden binnendringen. “Daarbij is een beveiliger in de hand gebeten, is een medewerker vastgegrepen en geslagen en een andere medewerker gekrabd en de arm gepijnigd”.

Het bestuur neemt niets terug van zijn optreden, integendeel: “Het is een schande dat onze eigen medewerkers op deze manier worden belaagd. Het is goed om te weten dat de politie aanhoudingen heeft verricht.”

Ook de Universiteit Leiden vindt dat het niet anders kon omdat de demonstranten “een of meerdere nooduitgangen” afsloten. Daardoor kon volgens de universiteit de veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw in gevaar komen.

Afgelopen woensdag kwamen ook in Utrecht studenten en medewerkers in actie. Bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht Anton Pijpers kreeg er vragen over politieoptreden tijdens eerdere demonstraties. Hij legde uit dat hij de grens trekt bij bezettingen van universiteitsgebouwen.