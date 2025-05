SustainaBul: twee hogescholen en één universiteit zijn het duurzaamst

Twee hogescholen en één universiteit staan bovenaan in de SustainaBul, de ranglijst voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. Van Hall Larenstein wint opnieuw het goud.

Voor de veertiende keer hebben de Studenten voor Morgen zich over duurzaamheid in het hoger onderwijs gebogen. Welke visie hebben hogescholen en universiteiten erop? Hoe is het onderwerp verweven in de opleidingen, hoe komt het terug in de bedrijfsvoering?

De studenten checken informatie die ze van de onderwijsinstellingen krijgen en vragen soms om verduidelijking. Ze gebruikten dit jaar een iets andere methode, waarin ze bijvoorbeeld ook naar pedagogiek en studentenparticipatie keken, en toch is de winnaar dezelfde als de drie voorgaande jaren.

Beste

In totaal kwam Van Hall Larenstein al vijf keer als beste uit de bus. De hogeschool in Leeuwarden en Velp nadert rap het record van Wageningen Universiteit, die in eerdere edities zes keer bovenaan eindigde.

De nummers twee en drie zijn Avans Hogeschool en de TU Eindhoven, die vorig jaar zesde en negende stonden. De uitslag is bekendgemaakt tijdens Groene Peper, een jaarlijks duurzaamheidsevenement voor het vervolgonderwijs.

De ranglijst is bedoeld om verandering teweeg te brengen. De studenten hopen dat onderwijsinstellingen onderling kennis uitwisselen en het onderwijs verduurzamen. Voor het mbo is er een vergelijkbaar initiatief.

Een jury reikt ook altijd een prijs uit voor een bijzonder project op het gebied van duurzaamheid. Deze keer gaat de prijs voor de ‘best practice’ naar de Vrije Universiteit Amsterdam. Die heeft een rechtsbureau opgericht dat zich met juridische middelen voor het klimaat inzet: de Climate change & sustainability law clinic.