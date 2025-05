Toch geen taaltoets voor bestaand Engelstalig bacheloronderwijs

Afbeelding: Freepik

Universiteiten en hogescholen mogen zelf bepalen welke bacheloropleidingen Engelstalig blijven en welke op het Nederlands overschakelen. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten.

Het kabinet wilde alle Engelstalige bacheloropleidingen aan universiteiten en hogescholen aan een toets onderwerpen: zijn er goede redenen om deze opleiding in het Engels te doen of kan het beter in het Nederlands?

Lange tijd steunden de vier regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB dit plan. Ze willen minder buitenlandse studenten naar Nederland laten komen en ‘minder Engelstalig onderwijs’ is een makkelijke manier om dit voor elkaar te krijgen.

Onzekerheid

Maar de plannen stortten universiteiten en hogescholen in onzekerheid, bovenop de kabinetsbezuinigingen en de krimp van het aantal studenten. Ook maakten allerlei bedrijven en overheden in de krimpregio’s zich zorgen over de plannen.

Vorige week maakte NSC de ommezwaai en inmiddels heeft ook de VVD dat gedaan. Zij zijn medeondertekenaars van een CDA-motie die de aangekondigde ‘toets anderstalig onderwijs’ voor bestaande bacheloropleidingen schrapt en die vanmiddag een meerderheid gaat krijgen.

Een van de redenen: de instroom van buitenlandse bachelorstudenten is al aan het dalen. Bovendien hebben de universiteiten een voorstel gedaan om zelf de internationalisering in goede banen te leiden, waarmee ze in de politiek veel waardering oogstten.

Wijzigen

Dus verzoeken de ondertekenaars de regering om het wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’ te wijzigen. In plaats van die taaltoets zou de minister van Onderwijs tot een ‘bindend bestuurlijk akkoord’ met de onderwijsinstellingen moeten komen.

PVV, VVD, NSC en BBB wilden aanvankelijk 293 miljoen euro per jaar op buitenlandse studenten bezuinigen. Na een compromis met de christelijke oppositie en JA21 werd dat 168 miljoen euro per jaar. Die bezuiniging lijkt al zo ongeveer behaald.

Voor nieuwe bacheloropleidingen blijft de onderwijstaal overigens wel een punt van discussie: een commissie voor de ‘doelmatigheid’ van het hoger onderwijs gaat voortaan ook nut en noodzaak van ‘anderstalig’ onderwijs beoordelen voordat een nieuwe opleiding van start mag.