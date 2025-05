Trump wil alle internationals van Harvard wegsturen

Afbeelding van heblo via Pixabay

De regering-Trump geeft geen visa meer aan buitenlanders die aan Harvard University willen studeren. Ook moeten de huidige internationale studenten naar een andere universiteit, anders verliezen ze hun verblijfsvergunning.

Na eerst miljarden dollars uit het budget van Harvard te hebben gesneden, probeert Trump nu Harvard University op de knieën te dwingen door de internationale studentenstroom stil te leggen.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de universiteit: ruim een kwart van de 25 duizend studenten komt van buiten de VS. Zij betalen voor een jaar studeren ruim 80 duizend dollar per jaar, met kost en inwoning.

116 Nederlanders

Ook voor de studenten zelf zijn de gevolgen groot. Volgens Kristi Noem, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, moeten degenen die nu aan Harvard studeren een andere universiteit zoeken. Anders verliezen ze hun verblijfsvergunning.

Volgens het international office van Harvard studeren op dit moment 116 Nederlandse studenten aan de universiteit. Het is niet duidelijk hoelang zij de tijd krijgen om een andere instelling te zoeken.

Een maand geleden eiste de regering alle ‘relevante informatie’ van Harvard over ‘illegale’ of ‘gevaarlijke’ activiteiten van buitenlandse studenten. Harvard weigerde die te verstrekken omdat daar geen wettelijke grond voor zou zijn.

Rechter

De universiteit is al in een juridisch gevecht verwikkeld met de regering over de miljardenkortingen. De New York Times meldt dat de universiteit van plan is om ook deze studentenstop aan te vechten.

Zo’n rechtszaak lijkt kansrijk. Afgelopen donderdag oordeelde een rechter in een andere zaak dat Trump niet zomaar de verblijfsstatus van internationale studenten mag intrekken.