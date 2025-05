Vakbonden: veel medewerkers TU Delft overwegen vertrek

Foto: Jan van der Wolf via Pexels

Pesten, intimidatie, discriminatie… Een deel van de medewerkers aan de TU Delft overweegt een andere baan te zoeken wegens aanhoudende problemen met sociale veiligheid, blijkt uit een enquête van de vakbonden.

Zo’n vijfhonderd medewerkers van de TU Delft deden mee aan een enquête van vakbonden FNV, CNV en AOb. Naar eigen zeggen heeft 43 procent in het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag meegemaakt.

De vakbonden wilden dit peilen vanwege hardnekkige problemen met de sociale veiligheid aan de technische universiteit, die vorig jaar tot een scherp oordeel van de Onderwijsinspectie leidden. “De zorg voor medewerkers wordt verwaarloosd”, meenden de inspecteurs. Er zou sprake zijn van wanbeheer.

Schade

Grensoverschrijdend gedrag (vooral pesten, intimidatie en discriminatie, maar soms ook seksuele intimidatie of zelfs geweld) leidt volgens de respondenten tot stress en slechter functioneren. Sommigen noemen psychische schade en ziekmeldingen.

Geen wonder dat 37 procent vanwege de Delftse ‘omgangsvormen’ misschien ergens anders wil gaan werken. Daar staat tegenover dat 47 procent dit niet overweegt en nog eens 16 procent er neutraal in staat.

Uitkomst

Het is moeilijk te zeggen hoe representatief de steekproef is: aan de TU Delft werken ongeveer 7.600 mensen en wie weet vulden medewerkers de peiling vaker in als het thema hen bezighield. Maar de uitkomst laat wel zien dat de problemen nog niet verholpen zijn.

Meer dan de helft van de respondenten is ontevreden over het beleid. Een nog grotere groep van 57 procent vindt dat leidinggevenden niet het goede voorbeeld geven.

Vakbonden

“Het leiderschap op de TU moet veranderen”, concludeert bestuurder Gijs Kooistra van FNV. “Beslissingen over beleid en carrières moeten op een veel democratischer manier worden georganiseerd. Voor vriendjespolitiek en pestgedrag mag geen plek zijn. En er moet ruimte zijn voor tegenspraak.”

Afgelopen maand heeft de TU Delft een meldpunt voor integriteit en sociale veiligheid geopend. Rijkelijk laat, menen de vakbonden. Ook zou de ‘nulmeting’ van de universiteit zelf te lang op zich laten wachten.