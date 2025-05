Verenigd Koninkrijk wil weer aanhaken bij Erasmus+

Illustratie: Elmarye Aaij

Het Verenigd Koninkrijk gaat weer meedoen aan het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+. Dat hebben de EU en het VK maandag afgesproken. Over de details moet nog onderhandeld worden.

Vier jaar geleden stapte het Verenigd Koninkrijk onverwachts uit Erasmus+. Daardoor werd het moeilijker voor Nederlandse studenten om een poos in Engeland te studeren. Maar nu er in London een nieuwe regering zit, zoeken de Britten en de Europeanen weer toenadering. De geopolitiek van Donald Trump en Vladimir Putin heeft daar ook mee te maken.

Met nieuwe afspraken over defensie, handel en visserij is maandag de ‘Britse exit’ uit de EU iets verzacht. Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, kondigde ook aan dat het Verenigd Koninkrijk weer mee gaat doen aan Erasmus+. Hoe dat laatste precies geregeld en betaald gaat worden, konden Von der Leyen en de Britse premier Keir Starmer maandagmiddag nog niet zeggen.

Verliefd

Von der Leyen refereerde in een persconferentie aan haar eigen tijd, in de jaren zeventig, als Duitse student aan de London School of Economics. Zo’n uitwisseling maakt je verliefd op een land en vormt je voor het leven, zei Von der Leyen.

De Britten terug in Erasmus+ krijgen is altijd een belangrijk doel geweest van de EU. De Britten zijn hierover verdeeld. De leider van de Conservatieven is kritisch op de deal van Starmer. Ze vreest voor ‘ongelimiteerde migratie’. Grip op migratie was een van de redenen voor de Britten om uit de EU te stappen.

Toen het Verenigd Koninkrijk nog bij Erasmus+ zat was het een netto-ontvanger van Europese studenten. In een gemiddeld jaar gingen twee keer zoveel ‘continentale’ studenten naar het VK als andersom.