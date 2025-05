Wegsturen ongeschikte studenten geneeskunde blijft moeilijk, ook na Fouad L.

Nog altijd is het moeilijk om ongeschikte studenten geneeskunde van hun opleiding weg te sturen. Daar hebben de moorden van Fouad L. in Rotterdam weinig aan veranderd, meldt universiteitsblad Erasmus Magazine.

Kan iemand maar beter geen arts worden? Stuur die dan weg van de opleiding geneeskunde. Sinds 2010 hebben universiteiten dat recht, maar in de praktijk gebeurt het zelden. Het is te ingewikkeld, schrijft het Rotterdamse universiteitsblad Erasmus Magazine in een special over dit onderwerp.

In Rotterdam zou student geneeskunde Fouad L. waarschijnlijk, na een waarschuwing van het Openbaar Ministerie, geen diploma krijgen. Uit wraak vermoordde hij zijn buurvrouw en buurmeisje, en daarna ook docent en huisarts Jurgen Damen. Erasmus Magazine noemt L. het meest bekende voorbeeld van een student die geen arts zou moeten worden.

Genadezesjes

Er leefden al jaren zorgen over hem en toch haalde L. al zijn studiepunten en kreeg hij voldoendes voor zijn coschappen. Een recent ingevoerd systeem met tussentijdse beoordelingen maakt het waarschijnlijk moeilijker voor ongeschikte studenten om zich door de coschappen heen te bluffen of genadezesjes te krijgen, hopen docenten.

Maar het blijft lastig te bewijzen dat iemand een gevaar voor patiënten is, zeggen begeleiders van coschappen. Zodra je dat vermoeden hebt, laat je de student immers niet meer alleen met patiënten en dan komt er dus ook geen aanleiding om iemand weg te sturen. De examencommissies vragen daarom al jaren om ruimere mogelijkheden.

Geen verandering

De vorige minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, hield de boot af. Studenten wegsturen kan immers al, je moet het alleen goed onderbouwen. Hij zag geen reden om het makkelijker te maken.

Minister Bruins neemt die lijn over. De aanslag door Fouad L. heeft daar geen verandering in gebracht, meldt de OCW-woordvoerder aan Erasmus Magazine.

Aanleiding voor het onderzoek van Erasmus Magazine was een zaak die al vóór Fouad L. speelde. Een Rotterdamse student was weggestuurd van de opleiding en het was voor zover bekend pas de vierde keer dat dit gebeurde.