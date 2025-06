Avans start minor met Defensie waarbij je intern gaat en kan worden opgeleid tot reservist

Foto’s: Luchtmobiele Brigade

Een nieuwe minor in samenwerking met Defensie, waarbij studenten een gedeelte intern op een kazerne verblijven. Met International Violence, Instability & Conflict Studies is dat vanaf komend collegejaar mogelijk. Die minor biedt studenten ook de optie om betaald opgeleid te worden tot reservist.

De minor leert studenten inzicht te krijgen in internationale conflicten, nationale veiligheid en laat ze kennis maken met de militaire praktijk. Studenten uit het derde en vierde jaar komen voor de minor in aanmerking, waarvan de eerste tien weken op Avans in Breda plaatsvinden.

Het tweede gedeelte van de minor vindt plaats op een kazerne. Studenten volgen dan een militaire basisopleiding bij Defensie, inclusief trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. De minor streeft naar studenten die verschillende opleidingen volgen, maar als het aantal aanmeldingen het maximale van 32 overstijgt vindt een selectie plaats op basis van studieresultaten en gevolgde opleiding.

Opleiding tot reservist

Studenten die de minor volgen en zoeken naar extra uitdaging, kunnen ook worden opgeleid tot reservist. Je kunt dan parttime of op oproepbasis militaire taken uitvoeren voor Defensie, naast je werk of studie. Denk dan aan deelnemen aan oefeningen of inzet bij militaire operaties, hulp bieden bij natuurrampen, het bewaken van strategische objecten of ondersteunen bij evenementen zoals Prinsjesdag of de Nijmeegse Vierdaagse.

In een periode van tien weken volg je naast de reguliere minor dan de Initiële Militaire Opleiding (IMO). Hierbij leer je militaire basisvaardigheden zoals kaart en kompas lezen, militaire EHBO en militair straf- en tuchtrecht. Ook ga je op bivak in de buitenlucht. Hierbij slaap je in het veld, leer je hoe je een onderkomen bouwt en oefen je ‘tactisch verplaatsen’, is te lezen op de minorpagina.



Keuringen

Tijdens de IMO word je officieel aangesteld als reservist en heb je recht op salaris. Wel zijn er ingangseisen aan verbonden. Zo moet je minimaal 18 jaar zijn en een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs hebben. Ook volgt er een psychologische selectie, een medische en fysieke keuring en mag je niet afhankelijk zijn van medicatie. Als je dit blok afrondt, ontvang je nog eens vijftien studiepunten. Daarna is er de optie om actief te blijven als reservist.



Wil je meer weten over de stappen in het keuringstraject? Op de site van Defensie lees je daar meer over.