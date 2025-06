Bruins botst met VVD om interview

Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Foto: Martijn Beekman

Ze vond het een gênant interview, zei Tweede Kamerlid Claire Martens-America (VVD) in een debat met onderwijsminister Eppo Bruins. Maar de minister blijft bij zijn uitspraken.

“Ik kan mij natuurlijk niet onttrekken aan het feit dat de minister een gênant interview heeft gegeven, waarvan ik inmiddels niet meer zo goed weet wat ik ervan moet vinden”, zei VVD-Kamerlid Martens-America dinsdagavond in de Tweede Kamer.

Uitspraken

In een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau bedankte Bruins afgelopen maandag zijn tegenstanders. “Dankzij de oppositie en andere vrienden van het onderwijs staat het onderwijs er beter voor dan elf maanden geleden”, zei de demissionaire minister.

Verder waarschuwde Bruins voor Amerikaanse toestanden: “Pas op voor al te veel sturing in het hoger onderwijs.” In dat licht hekelde hij vragen van Martens-America over de raden van toezicht. “De suggestie was dat ik die raden van toezicht moet gaan aanpakken. In theorie zou ik ze kunnen ontslaan. Nou, dat ga ik gewoon niet doen. Dat weiger ik.”

Zere been

Het was tegen het zere been van het VVD-Kamerlid, dat juist meer sturing wil. In een debat dat eigenlijk over het mbo ging, sneed ze het onderwerp aan. Is de minister nog steeds bereid om zich aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord van de vier coalitiepartijen te houden, wilde Martens-America weten. “Of worden de handschoenen uitgetrokken, vallen de maskers af en heeft de minister besloten het ook openlijk niet meer uit te voeren?”

Bruins onderstreepte hoe belangrijk de onafhankelijkheid en vrijheid van journalistiek en wetenschap voor het functioneren van de rechtsstaat zijn. “Dat heb ik uitgelegd aan het Hoger Onderwijs Persbureau en dat heb ik, denk ik, met forse woorden goed onderstreept. Het is belangrijk om voor de rechtsstaat te staan, zeker als minister die gaat over wetenschap en journalistiek.”

Niet juist?

Martens-America wilde toch zijn precieze woorden over ‘sturing’ fileren: “Ja, of hij moet nu zeggen dat hij dat niet heeft gezegd en dat wat er staat niet juist is; dan hoor ik het natuurlijk ook heel graag, want dan voeren we hier geen juist debat.”

Maar het klopte wel. Bruins: “In het artikel heb ik heel duidelijk een waarschuwing gegeven voor te veel sturing. Op dit moment zien we dat in andere landen in de wereld hele faculteiten worden gesloten, hele opleidingen worden gesloten, hele universiteiten geen subsidies meer krijgen. Ik heb ervoor willen waarschuwen dat dat niet de manier is om sturing te geven aan het hoger onderwijs. Dat zal under my watch ook niet gebeuren.”