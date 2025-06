Bruins mag verder met Internationalisering in Balans

Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Foto: Martijn Beekman

In de aanloop naar nieuwe verkiezingen zet de Tweede Kamer soms plannen en wetsvoorstellen in de ijskast – maar niet de wet Internationalisering in Balans, hebben de partijen zojuist afgesproken.

Het gevallen kabinet wilde bezuinigen op het aantal buitenlandse studenten in Nederland. Bijvoorbeeld door universiteiten en hogescholen te dwingen om sommige Engelstalige opleidingen voortaan in het Nederlands aan te bieden.

Over de toestroom van internationale studenten en de verengelsing van het hoger onderwijs wordt al lange tijd gesteggeld in de politiek. De vorige minister van Onderwijs (Robbert Dijkgraaf van D66) zette een wetsvoorstel in de grondverf: Internationalisering in Balans. De huidige minister Eppo Bruins (NSC) nam het stokje over.

Taaltoets

En daar mag hij dus mee doorgaan, heeft de Tweede Kamer zojuist afgesproken in een vergadering van de onderwijscommissie. De plannen liggen niet gevoelig genoeg om ze ‘controversieel’ te verklaren. Dat betekent dat de demissionaire minister er tot de verkiezingen en wellicht zelfs tot het aantreden van een volgend kabinet aan kan werken.

Het meest omstreden deel van het wetsvoorstel is pas al geschrapt: de taaltoets voor anderstalige opleidingen. Was de keuze voor hun onderwijstaal zinnig of konden ze beter in het Nederlands lesgeven? Maar onder druk van instellingen uit de ‘regio’ en dankzij een draai van coalitiepartijen NSC en VVD verdwijnt de taaltoets uit de wet.

Concurrentie

De andere onderdelen van de wet roepen weinig weerstand op. Straks mogen opleidingen bijvoorbeeld een numerus fixus invoeren voor Engelstalige trajecten, terwijl Nederlandstalige trajecten open blijven. Dan hoeven Nederlandse studenten dus niet te concurreren met buitenlandse studenten. Ook krijgen opleidingen een noodrem: als zich plotseling veel studenten van buiten Europa aanmelden, kunnen ze de inschrijving sluiten.

Ook andere wetsvoorstellen en debatten gaan de komende tijd gewoon door, besloot de OCW-commissie van de Tweede Kamer. De PVV wilde nog wel het voorstel controversieel verklaren om Amerikaanse topwetenschappers naar Nederland te halen, maar kreeg daarvoor niet genoeg steun.