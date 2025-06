Dag van de Stagiair viel in het water

Foto via LSVb

Ze hadden hun ‘Dag van de Stagiair’ ruim van tevoren aangekondigd en gingen in Den Haag actievoeren voor stagevergoedingen. Maar toen viel het kabinet en had niemand er nog tijd voor.

De politiek moet stagevergoedingen verplicht stellen, vinden studentenorganisaties en vakbonden. Op vrolijke wijze wilden ze afgelopen dinsdag aandacht vragen voor het probleem dat stagiairs vaak gratis aan de slag moeten.

In Den Haag zouden ze een klaslokaal nabouwen, hadden ze bedacht. Tweede Kamerleden mochten dan onbetaald lesgeven, zoals veel stagiairs moeten doen. Dan konden ze eens meemaken hoe dat is.

“We hadden tafels en stoelen geregeld bij een ROC”, vertelt Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond. “Maar het kabinet was al gevallen voordat we ze konden ophalen. We zaten nog in de trein naar Den Haag.”

Ook onderwijsminister Eppo Bruins zou langskomen, maar die had natuurlijk geen tijd meer. SP-partijleider Jimmy Dijk zou er eveneens bij zijn, net als een flink aantal Tweede Kamerleden van andere partijen.

“We hebben het zelf maar afgeblazen”, zegt Karbache. “Iedereen moest natuurlijk in spoedoverleg. Het zou toch raar zijn als de minister op zo’n dag naar onze actie komt? Maar goed, de draaiboeken liggen klaar, het komt wel een andere keer.” De actievoerders hebben alleen nog even samen een foto gemaakt.

In het mbo is het stageprobleem het grootst. Van de stagelopende mbo’ers ontvangt slechts 42 procent een vergoeding. Onder hbo-studenten is dat 75 procent. In het wetenschappelijk onderwijs is 65 procent van de verplichte stages en 91 procent van de vrijwillige stages betaald.

Minister Bruins wil stagevergoedingen voorlopig niet verplicht stellen, zei hij in april, omdat het dankzij allerlei afspraken en cao-onderhandelingen al de goede kant op gaat. Vergoedingen wettelijk afdwingen kan volgens hem altijd nog.

Karbache is blij dat er nieuwe verkiezingen komen: “Wat mij betreft moeten politieke partijen het vertrouwen van jongeren terugwinnen. En zo moeilijk is dat niet: dan moeten ze bijvoorbeeld voor betaalbare studentenhuisvesting en een beter inkomen zorgen. We gaan met zoveel mogelijk partijen in gesprek om te laten weten wat er voor jongeren speelt.”