Deze Avansgebouwen zijn de hele zomer open

Het Hervenplein in Den Bosch

Wil jij tijdens de zomer naar een Avansgebouw om te studeren of werken? Dat kan bij de Statenlaan in Den Bosch en het HQ- en HR-gebouw in Breda. Andere locaties zijn van 21 juli tot en met 15 augustus gesloten. Daarvoor en daarna zijn er gebouwen met aangepaste openingstijden.

Hieronder vind je een overzicht van gebouwen die aangepaste openingstijden hebben in de zomerperiode.

Week 29 (14 tot en met 18 juli)

Den Bosch:

-Hervenplein: open van 08:00 tot 17:00 uur

-Statenlaan: open van 09:00 tot 17:00 uur

-Stationsplein: open van 09:00 tot 17:00 uur



Breda:

-HQ-gebouw: maandag tot en met woensdag open van 08:00 tot 18:00 uur

-HR-gebouw: open van 07:15 tot 18:00 uur



Tilburg:

-Professor Cobbenhagenlaan: open van 08:00 tot 18:00 uur

Week 34 (18 tot en met 22 augustus)

Den Bosch:

-Parallelweg 64/Hooge Donken: open van 8:00 tot 18:30 uur

-Parallelweg 21-23 (EKP/St. Joost School of Art & Design): open van 08:00 tot 20:00 uur

-Hervenplein: open van 08:00 tot 17:00 uur

-Statenlaan: open van 08:00 tot 17:00 uur

-Koningstheateracademie (Havensingel): open van 08:30 tot 18:00 uur

-Stationsplein: dinsdag open van 09:00 tot 17:00 uur en donderdag open van 09:00 tot 16:00 uur. Op de overige dagen gesloten.



Breda:

-Hogeschoollaan: open van 08:00 tot 18:00 uur

-Lovensdijkstraat: open van 07:00 tot 17:00 uur

-Beukenlaan: op maandag en dinsdag open van 08:00 tot 20:00 en van woensdag tot vrijdag open van 09:00 tot 17:00 uur

-HQ-gebouw: open van 08:00 tot 18:00 uur

-HR-gebouw: open van 07:15 tot 18:00 uur



Tilburg:

-Professor Cobbenhagenlaan: open van 08:00 tot 18:00 uur



Vergeet je lunch niet in de week van 29 tot en met 33 want dan zijn alle horeca-uitgiftepunten binnen Avans dicht.