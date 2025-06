Dit zeggen Avansstudenten over de val van het kabinet

Na weken van oplopende spanningen viel dinsdag het kabinet over een conflict in het asielbeleid. De coalitie hield geen stand en politieke kopstukken trekken inmiddels hun conclusies. Maar wat doet deze politieke crisis met studenten in Den Bosch en Breda?

In deze video gaan we de campus op om te peilen wat er leeft onder studenten van Avans Hogeschool. Wat vinden zij van de val van het kabinet? Hadden ze het zien aankomen? En wat hopen ze dat er nu gaat gebeuren?

De reacties zijn divers. Studenten delen hun kijk op de keuze van Geert Wilders om uit de coalitie te stappen en vertellen of zij liever opnieuw willen stemmen of juist doorgaan met een kleinere coalitie.