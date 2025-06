Geen bijbaan mogelijk? Straks krijg je je studietoeslag weer van DUO

Illustratie: Lotte Verheul

Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven studenten met een functiebeperking niet meer bij de gemeente aan te kloppen voor hun studietoeslag. Ze krijgen hun geld dan weer net als vroeger via studiefinancier DUO.

Het is even afwachten hoe snel het systeem gaat veranderen, maar de Tweede Kamer heeft vandaag bijna unaniem een motie gesteund die het voor studenten makkelijker moet maken om de ‘studietoeslag’ aan te vragen. Alleen het CDA stemde tegen de motie.

Geen bijbaan

Deze toeslag (bovenop de gewone studiefinanciering) is bedoeld voor studenten die geen bijbaan kunnen hebben vanwege een functiebeperking. De meeste studenten kunnen makkelijk in pakweg de horeca werken; dat ligt anders als je bijvoorbeeld een spierziekte hebt.

Het toekennen van de studietoeslag loopt sinds 2015 via de gemeenten, als onderdeel van de Participatiewet. Maar de voorlichting was slecht en de bedragen wisselden per gemeente. Veel studenten konden de toeslag kennelijk niet vinden, ook al kwamen ze ervoor in aanmerking.

Landelijk loket

Open gewoon een landelijk loket bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, was het pleidooi van Ieder(in), de belangenvereniging voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. In de politiek vroegen partijen er ook geregeld om.

De regering hield steeds de boot af, om onduidelijke redenen, maar vorige week liep het anders toen Volt en ChristenUnie samen een motie indienden om de studietoeslag weer bij DUO te leggen.

In het debat gaf VVD-staatssecretaris Jurgen Nobel de motie ‘oordeel Kamer’. Met andere woorden, hij heeft geen bezwaar tegen de motie, “met dien verstande dat ik deze motie zo mag lezen dat ik dit nog nader kan uitwerken met DUO”. De studiefinancier heeft het druk en een verandering van het systeem kost altijd veel tijd. Hoe snel de studietoeslag weer via DUO loopt, is dus nog niet te voorspellen.

Moeilijk vindbaar

In 2022 kregen zesduizend studenten de studietoeslag, een jaar later waren dat er negenduizend. Ieder(in) denkt dat veel studenten de informatie niet goed kunnen vinden en schat dat veertienduizend studenten er eigenlijk recht op hebben. Veel studenten zouden dus baat hebben bij de nieuwe koers.

Mogelijk is er ook een nadeel: sommige studenten gaan er misschien op achteruit als dit beleid van kracht wordt. Sinds 2022 gelden er landelijke minimumbedragen. Per 1 juli gaat het om 148 euro voor 17-jarigen, oplopend tot 376 euro voor 21-plussers. Bepaalde gemeenten geven een hogere toeslag of geven alle studenten het hogere bedrag, bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam.