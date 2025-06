Gluren bij de buren: platform voor mantelzorgende studenten en in hongerstaking voor Gaza

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.



HvanA – Hogeschool van Amsterdam

Jongeren die als mantelzorger voor een familielid of vriend zorgen, kunnen bij de Hogeschool van Amsterdam samenkomen bij platform WeCARE. Dat werd bedacht door twee studenten. Hierin kunnen studenten met zorgtaken elkaar vinden en hulp vragen als dat nodig is. ‘’We willen een plek waar er ook voor hen wordt gezorgd’’, zeggen de studenten in gesprek met hogeschoolmedium Hvana. Er worden informele activiteiten georganiseerd zoals borrels, maar de initiatiefnemers willen ook coachingtrajecten gaan starten.

Univers – Tilburg University

Blij, maar ook verrast. Dat waren ze bij Tilburg University na een schenking van 2.5 miljoen euro. Samen met nog drie onderwijsinstellingen ontvingen ze in totaal tien miljoen euro uit een anonieme erfenis, dat ze evenredig moesten verdelen. Het geld is bedoeld voor onderzoek dat eraan bijdraagt ‘tot een harmonieuze samenleving te komen’ en gaat naar het Centrum voor Religie in de Publieke Sfeer, schrijft Univers. Een paar jaar geleden ontving de universiteit ook al eens honderdduizend euro van de weldoener.

Hanzemag – Hanze

Als er een mannenpil op de markt zou komen, zouden mannen die dan gebruiken en zouden vrouwen er vertrouwen in hebben dat mannen die gebruiken? HanzeMag, het nieuwsmedium van hogeschool Hanze in Groningen, vroeg het aan studenten van de kunstacademie Minerva. De reacties waren wisselend.

Resource – Wageningen University & Research

Een Wageningse promovendus bij de Soil Biology Group is voor de deur van het Europees Parlement in Brussel in hongerstaking gegaan. ‘’Om te protesteren tegen de genocide in Gaza’’, vertelt haar begeleider tegen Resource van Wageningen University & Research. Ze zit er sinds afgelopen dinsdag. ‘’Ze stuurde een mail dat ze tijdens haar labwerk gek werd van haar gedachten aan de toestand in Gaza en dat ze op weg was naar Brussel om te gaan protesteren.’’