‘Hoe voel jij je vandaag?’ Studenten zetten mentale gezondheid op de kaart

Studenten vullen in hoe ze zich voelen

Een simpel kaartje, een gekleurde smiley en één vraag: hoe voel jij je vandaag? Zes studenten van verschillende Avans Associate degrees-opleidingen (AAD) zijn woensdag op Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch te vinden met hun actie voor de Week van de Mentale Gezondheid. Samen met GGZ-partner Reinier van Arkel hopen ze maar liefst 500 ‘smiles’ te verzamelen en daarmee inzicht te krijgen in hoe studenten zich écht voelen.

Ingevulde ‘smiles’

Deelnemers kunnen kiezen uit vijf opties: helemaal niet goed, niet goed, normaal, goed of supergoed. Op de achterkant schrijven ze waarom ze die smiley hebben aangekruist. “We merken dat de meeste studenten aangeven dat het goed gaat,” vertellen de initiatiefnemers. “Maar bij degenen die aangeven dat het minder gaat, gaan we het gesprek aan.”

Bij de studenten die aangeven zich echt niet goed te voelen, wordt laagdrempelig hulp aangeboden. “We verwijzen ze bijvoorbeeld door naar plekken waar ze terechtkunnen voor steun of begeleiding. Bijvoorbeeld hier op school. Het gaat er vooral om dat ze zich gezien voelen.”

Studenten zetten zich in voor de week van de mentale

Ook is een expert van Youthlab, een Bossch netwerk vóór, dóór en mét jongeren, aanwezig op de campus, die met studenten in gesprek gaat over hun mentale welzijn. “Het blijft lastig,” zegt zij, “om open te zijn tegen iemand die je niet kent. Maar er zijn studenten die dat wél durven. Daar zijn al hele mooie gesprekken uit voortgekomen.”

Expert van Youthlab in gesprek met studenten

De actie is niet bedoeld als wetenschappelijk onderzoek, maar als bewustwording. “We willen zichtbaar maken hoe studenten zich voelen, en ook laten zien dat het oké is om je niet altijd goed te voelen,” zeggen de studenten.

In totaal hopen ze 500 ingevulde kaartjes te verzamelen. Niet alleen als meetinstrument, maar ook als uitnodiging: om het gesprek te voeren, om hulp te vragen, of juist om een ander even te vragen hoe het écht met ze gaat.