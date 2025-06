Iets meer wo-studenten aan lerarenopleidingen

Na jaren van terugloop zijn er dit studiejaar iets meer studenten aan een universitaire lerarenopleiding begonnen. Alles bij elkaar gaat het om 1.784 nieuwe inschrijvingen, van universitaire pabo’s tot en met educatieve masters.

Gezien het lerarentekort voeren de universiteiten al enige tijd campagne voor opleidingen en routes die tot een baan als leraar leiden. Dat werpt nu zijn vruchten af, zeggen ze in een persbericht.

De universiteiten hebben een groot aanbod. Je kunt een universitaire variant van de pabo doen en in het basisonderwijs lesgeven, maar je kunt ook na een module (of minor) van 30 studiepunten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan de slag. Daarnaast zijn er masteropleidingen en zogeheten zij-instroomtrajecten om leraar in de bovenbouw van havo en vwo te worden.

Basisonderwijs

De universitaire opleidingen voor het basisonderwijs trokken dit jaar 500 nieuwe studenten en dat is meer dan ooit. Zelfs in het piekjaar 2020/2021 waren het er minder. Het gaat niet alleen om de universitaire pabo, maar ook om een speciale master die sinds drie jaar bestaat.

Maar dat studenten aan de start verschijnen is geen garantie dat ze een diploma behalen. In september 2016 en 2017 begonnen zo’n 350 studenten aan de universitaire pabo, terwijl het aantal uitgereikte diploma’s drie, vier, vijf jaar later rond de 200 ligt.

Masters

Groter nieuws is misschien de ommekeer bij de educatieve masteropleidingen. Van meer dan duizend nieuwe studenten in 2020 daalde de deelname naar 665 in 2023, maar dit studiejaar (2024/2025) is het aantal eerstejaars bij deze opleidingen weer opgeveerd naar 727.

Als je alle modules (30 studiepunten), masters en zij-instroomtrajecten (een of twee jaar) bij elkaar optelt, gaat het aantal deelnemers omhoog van 1.618 vorig jaar naar 1.784 dit jaar.

Voorzitter Caspar van den Berg van universiteitenvereniging UNL is er blij mee: “Het is heel goed nieuws dat we het tij weten te keren en dat meer studenten kiezen voor een universitaire lerarenopleiding. Maar we zijn er nog niet, want het lerarentekort is groot.”

Tekort

Ter vergelijking, aan de hogescholen beginnen jaarlijks 12 à 13 duizend studenten aan een lerarenopleiding, waarvan bijna de helft bij een opleiding tot leraar in het basisonderwijs (pabo).

In totaal zijn er ongeveer 3.800 leraren te weinig in het voortgezet onderwijs en 7.700 in het basisonderwijs. Deels gaat het om verborgen tekorten, waarbij onbevoegde leraren voor de klas staan.

Naar verwachting neemt het tekort toe. Het verschilt per schoolvak (bij Nederlands en wiskunde zijn de grootste tekorten) en per regio. In Zeeland en Flevoland bijvoorbeeld zijn grote tekorten, maar ook in de regio rond Gouda.