In memoriam: Maurice Boot

Maurice Boot

Namens alle medewerkers van de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap & het Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap

Met diep verdriet nemen we afscheid van Maurice, een zeer toegewijde collega, inspirerende docent en betrokken mens. Zijn aanwezigheid binnen Avans en daarbuiten heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Maurice was niet alleen een gedreven en kundige professional, maar ook een persoon met een kritische blik en onmiskenbare humor, die collega’s en studenten zowel uitdaagde als verbond. Hij zette zich met hart en ziel in voor onderwijsontwikkeling, onderzoek, internationalisering en begeleiding van studenten. Hoewel sommige zijn mondelinge examens vreesden, werd hij uiteindelijk enorm gewaardeerd om de inzichten die hij wist los te maken.

Zijn humor was uniek, zijn foute grappen legendarisch en zijn betrokkenheid bij collega’s en studenten buitengewoon. Zelfs in moeilijke tijden bleef Maurice naar anderen kijken en zorgen voor verbinding. Zijn vragen hielden ons scherp, zijn verhalen brachten ons samen en zijn vriendelijke karakter maakte hem tot een geliefde collega.

Zijn kracht en moed in de afgelopen tijd blijven bewonderenswaardig. Tot het laatste moment bleef hij een steun voor anderen. Maurice laat een leegte achter die moeilijk te vullen is, maar zijn wijsheid en humor zullen altijd in ons voortleven.

Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte.

Rust zacht, Maurice.