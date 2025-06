Protest op 10 juni: bezuinigingen zijn nog niet verdwenen

Illustratie: Lotte Verheul

De val van het kabinet verandert nog niets aan de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek, waarschuwen de vakbonden. Dinsdag 10 juni houden ze een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam.

Aanstaande dinsdag tussen 12 uur en half 3 protesteren studenten, docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel en sympathisanten tegen de bezuinigingen van meer dan een miljard euro op onderwijs en onderzoek.

Het kabinet is gevallen, maar de bezuinigingen staan nog steeds in de boeken – tot woede van de actievoerders. Afgelopen maanden hielden ze een estafette van protesten aan universiteiten en hogescholen in het hele land. Die protesten monden uit in de aangekondigde landelijke demonstratie.

Gesloopt

“Dit kabinet kreeg vaak het verwijt dat er niks uit hun handen kwam en dat Nederland stilstond”, zegt interimvoorzitter Dick Koerselman van vakbond FNV. “Voor ons onderwijs geldt dat zeker niet. Dat hebben ze actief gesloopt.” Hij hoopt dat mensen dinsdag massaal naar Amsterdam komen “om duidelijk te maken dat die onzalige plannen zo snel mogelijk van tafel moeten”.

D66-leider Rob Jetten is dinsdag een van de sprekers. Ook Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) en Sandra Beckerman (SP) betreden het podium, net als Abdelkader Karbache (Landelijke Studentenvakbond), Remco Breuker (WOinActie) en enkele anderen.

Werkdruk

In de aanloop naar het protest verspreidde vakbond FNV een enquête, die is ingevuld door 1.400 medewerkers van universiteiten. Veruit de meeste van hen verwachten dat de werkdruk gaat stijgen als gevolg van de bezuinigingen en bij 59 procent is dat al gebeurd.

Overigens zou deze demonstratie eigenlijk in Den Haag plaatsvinden, maar in dat deel van het land staakt die dag het NS-personeel, waardoor er geen treinen rijden. Amsterdam is beter bereikbaar.