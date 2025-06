Sociale huur gaat tóch omhoog, ook voor studenten

Illustratie: Joris Habraken

Op de dag dat het kabinet viel heeft minister Keijzer het omstreden wetsvoorstel om de sociale huren te bevriezen ingetrokken. De LSVb baalt ervan dat nu ook studenten vanaf 1 juli maximaal 5 procent meer huur moeten gaan betalen.

In de Voorjaarsnota stond dat de huren in de sociale sector in 2025 en 2026 niet zouden worden verhoogd. Onder meer de studentenhuisvesters waarschuwden echter dat de compensatie die het kabinet hun wilde geven veel te laag was. Daardoor zouden ze niet genoeg geld overhouden voor nieuwbouw en de verduurzaming van hun woningen.

Minister Keijzer van Volkshuisvesting erkende de kritiek op het wetsvoorstel en besloot het dinsdag, na de val van het kabinet, in te trekken. ‘Dit betekent dat de huren in de sociale huursector vanaf 1 juli mogen stijgen met het wettelijk maximum van 5 procent en in de corporatiesector met gemiddeld maximaal 4,5 procent’, schreef de minister aan de Tweede Kamer.

Studenten die bij sociale huisvesters als DUWO, SSH en Idealis huren vallen onder die laatste categorie en sociale huurders bij een particuliere huisbaas onder de eerste.

Extra woningen

De Landelijke Studentenvakbond reageert verontwaardigd: “Het is een politieke keuze waar wij niet achter staan,” aldus voorzitter Abdelkader Karbache. “Minister Keijzer doet alsof er gekozen moet worden tussen betaalbare huren óf genoeg woningen, terwijl je prima de huren kunt bevriezen én de corporaties voldoende kunt compenseren.” Hij hoopt dat een volgend kabinet wel bereid is om extra te investeren.