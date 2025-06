‘Sociale steun zou altijd uitgedragen moeten worden’

Illustratie: Lotte Verheul

Jessica Nooij, onderzoeker bij het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid, onderzocht hoe sociale steun kan bijdragen aan het mentale welzijn van studenten. In het project We’ve got your back! werkte ze daarvoor samen met andere onderwijsinstellingen. Student Aniso Kariye praat mee over hoe zij sociale steun geeft en wat ze verwacht van Avans.

“Na de coronapandemie was er veel geld beschikbaar voor het verbeteren van het welzijn van studenten, vanuit het Nationaal Programma Onderwijs”, vertelt Nooij. “Een klein deel van dat geld was bestemd voor onderzoek. Bijvoorbeeld naar wat instellingen met het NPO-geld hebben gedaan. En of dat iets heeft bijgedragen aan de verbetering van studentenwelzijn.”

In het project We’ve got your back! werkte een groep onderzoekers van verschillende onderwijsinstellingen samen. Ze onderzochten zeven interventies uit het mbo, hbo en wo die zijn ontwikkeld om het welzijn van studenten te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de Welzijnsmonitor van Avans, waarbij modules worden aangeboden aan studenten na het invullen van een vragenlijst. “Wat kunnen we van die interventies leren? En welke kunnen een positief effect hebben op de mentale gezondheid van studenten? Dat is een complex vraagstuk”, zegt Nooij.

Sociale steun

De resultaten van het onderzoek laten zien dat sociale steun studenten helpt bij het versterken van welzijn en sociale binding. “We hebben gekeken naar wetenschappelijke literatuur over dat onderwerp en naar de ervaringskant. Daaruit is een model voortgekomen: wat werkt, wanneer en voor wie? Sommige studenten kunnen bijvoorbeeld preventief geholpen worden, andere studenten hebben juist met specifieke problematiek te maken. En weten studenten ook waar ze binnen de instelling moeten zijn voor hulp?”

Sociale steun gaat niet alleen om voelen dat je gewaardeerd wordt, maar ook om deel uitmaken van een sociaal netwerk waar je elkaar steunt en helpt.



Bron: Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid – Project We’ve got your back

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn zogenoemde Take Action Sheets gemaakt, onder andere voor studenten. Daarin kunnen ze lezen wat ze zelf kunnen doen om meer sociale steun en binding te ervaren én te geven. “Daar zou iedereen zich mee bezig moeten houden”, zegt Nooij. “Helpen voelt goed, toch doen we dat nauwelijks.”

Take actions voor het ervaren van meer sociale binding en steun



1. Werk actief aan je sociale binding: daarvoor is het belangrijk dat je je veilig voelt in jouw studieomgeving en dat je positieve interacties hebt met de mensen om je heen.



2. Zorg dat je weet wie jou kan helpen: kijk eens wat jouw school aanbiedt om je te ondersteunen of vraag het aan je coach.



3. Help elkaar en laat je helpen: bij informatieve steun denk je met een ander mee, bij emotionele steun laat je zien dat je er voor een ander bent.



Bron: We’ve got your back! – Take actions voor studenten

Aniso Kariye is eerstejaars Bestuurskunde en werkte mee aan de podcast over We’ve got your back!. Ze heeft van huis uit meegekregen dat het goed is om anderen te helpen. “Ik let op medestudenten. Het kan soms uitdagend zijn om andere studenten aan te spreken, bijvoorbeeld om ze uit te nodigen om samen te eten, maar ik merk dat wanneer ik dat doe, anderen dat vaak ook gaan doen.”

Ook naar docenten spreekt Aniso zich uit. “Het viel me op dat een student al een tijdje niet naar de les was gekomen. Ik heb mijn docent toen gevraagd of hij contact had opgenomen met die student. Dat is voor mij normaal om te doen.”

Cultuur

“Met elkaar moeten we een cultuur laten ontstaan waarin studenten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning”, zegt Nooij. Dat moet niet buiten het curriculum vallen, maar in het lesprogramma verweven zijn, vindt de onderzoeker. “Dan kunnen ontwikkelde interventies effectief zijn. Er moet een dynamiek ontstaan waarin sociale steun altijd uitgedragen wordt, zoals in het geval van Aniso die haar docent aansprak.” De student sluit zich daarbij aan: “Als we het vaak benoemen, wordt het normaal.”

“Sociale steun bieden gaat organisch, dat moet je tijd en ruimte geven”, zegt Nooij. “In dit project hebben we gezien dat de ingrediënten die daarvoor nodig zijn, terugkomen in de interventies. We hebben een soort checklist opgesteld: waar staan we met de interventies? Voor wie zijn ze effectief en onder welke omstandigheden?” Volgens Nooij zou er verder onderzoek gedaan moeten worden naar het thema. “Binnen Avans moeten we er gesprekken over blijven voeren. Als we verandering willen, moeten we dat blijven uitdragen.”